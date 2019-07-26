Сбербанк персонализировал свои банкоматы

Сбербанк обновил свои банкоматы, теперь меню в них персонализировано. Как говорится в сообщении кредитной организации, после прохождения идентификации клиенты будут видеть пункты, которые они использовали чаще всего. Также будут отображаться персональные предложения.

«В частности, система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок»,— отмечено в сообщении банка. Новый функционал доступен в 44 тыс. банкоматов, а до конца 2019 года доступ к функциям появится у всех устройств самообслуживания банка, имеющих сенсорный экран.

Ранее Сбербанк запустил новый сервис, благодаря которому любой человек сможет получить перевод в банкомате наличными. Для отправки такого перевода достаточно знать номер мобильного или фамилию, имя, отчество получателя. Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России.

О стратегии развития банка читайте в интервью главы Сбербанка Германа Грефа “Ъ”.