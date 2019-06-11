Сбербанк запустил сервис получения наличных по коду из СМС

Сбербанк запустил новый сервис, благодаря которому любой человек сможет получить перевод в банкомате наличными. Для отправки такого перевода достаточно знать номер мобильного или фамилию, имя, отчество получателя. Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов РФ, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России. В дальнейшем сервис станет доступен всем клиентам в «Сбербанк Онлайн».

Согласно пресс-релизу компании, отправить деньги можно в любой момент с помощью «Сбербанк Онлайн», а получить — в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или офисах банка. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из СМС-сообщения. Комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы. В процессе операции Сбербанк информирует отправителя и получателя денежных средств обо всех изменениях статуса перевода.

О стратегии развития банка читайте в интервью “Ъ” Германа Грефа «Надо ограничивать не компании, а государство».