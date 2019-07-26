«Спрос на диджитал-сервисы будет только расти»

Директор по розничному бизнесу АО «Альфа-Банк» в Краснодаре Игорь Гончаров рассказал о тенденциях розничного банковского бизнеса в Краснодарском крае и о том, какие банковские продукты сейчас востребованы в регионе

— Изменился ли как-то за последние годы розничный банковский рынок в Краснодарском крае? ­Какие события и тенденции вы бы особо отметили?

— Мы живем в век информационных технологий. Наши клиенты хотят быть на связи с банком 24 часа в сутки, поэтому сегодня конкуренция на рынке розничных банковских услуг в Краснодарском крае разворачивается вокруг цифровых сервисов. Если мы не будем обеспечивать нашим клиентам быстрый и безопасный к доступ к финансовым услугам, то легко их можем потерять. Поэтому в развитии розничных услуг мы делаем акцент на сервисах дистанционного банковского обслу­живания, которые уже сегодня поз­воляют заказать карту, получить кредит, оформить депозит, страховой или инвестиционный продукты.

В последний год в регионе заметно растет популярность услуги рефинансирования. Клиенты охотно перекредитуются под более низкую ставку. Порядка 40% всех ипотечных сделок приходится на рефинансирование.

Увеличивается спрос на банковские карты с дополнительными преимуществами. Обычной картой сегодня уже никого не удивишь, поэтому банки разрабатывают различные программы привилегий и скидок.

Как универсальный банк, мы предоставляем полный спектр услуг и розничным клиентам, и компаниям. В июне в Краснодаре мы открыли Центр ипотечного кредитования, где клиентам помогут Быстро подобрать необходимую ипотечную прог­рамму, окажут поддержку при проведении сделки любой сложности и помогут составить договор купли-продажи недвижимости.

«Можно громко заявить, что у тебя лучший интернет-банк и ты отправляешь платежки за три минуты, но если в офисе сидят сотрудники, которые вручную оформляют все эти платежи, то это история не про диджитал»

— Почему вы решили открыть ипотечный центр именно сейчас?

— Очевидно, что ипотека является одним из стратегических направлений на розничном банковском рынке. Сегодня активными темпами идет строительство нового жилья в регионе, все больше жителей Краснодарского края хотят улучшить жилищные условия.

Ипотечный кредит гарантирует долгосрочное сотрудничество с клиентом, поэтому с самого начала мы хотели сделать этот продукт не таким как у всех. Основная задача, которая стояла перед нами,— значительно ускорить процесс одобрения и выдачи ипотечных кредитов и минимизировать пакет документов. Мы постарались сделать этот процесс технологичным и разработали для своих заемщиков «Личный кабинет», где можно подать заявку и получить предварительное одобрение за несколько минут. Такая процедура позволяет клиенту прийти к нам в офис один раз, чтобы подписать кредитный договор.

— В целом за последние годы спрос у населения на кредитные продукты как-то изменился? На какие цели люди сейчас чаще берут заемные средства?

— Потребительские кредиты по-прежнему востребованы. Чаще всего жители Краснодарского берут такие кредиты на дорогостоящие товары, на ремонт или приобретение подержанных автомобилей.

Сейчас процедуры оформ­ления таких кредитов макси­мально упрощаются: большинст­во операций, связанных с оформ­лением или погашением задолженности можно провести в Интернете или мобильном приложении за несколько минут.

— На Кубани с каждым годом выдают все больше кредитных карт. Какова емкость этого рынка — как скоро он достигнет насыщения?

— Думаю, спрос на кредитные карты будет только расти. Этот продукт отличается своей функциональностью и позволяет заемщику не только быстро гасить задолженность, но и пользоваться большим количеством бонусов и скидок, которые сегодня предлагают банки. Именно поэтому продукт популярен среди краснодарцев.

В Альфа-Банке кредитную карту можно заказать в мобильном приложении или интернет-банке, а специалисты службы доставки привезут ее клиенту по указанному адресу в этот же день или на следующий.

— Какие еще интересные предложения есть в Альфа-Банке?

— Среди наших клиентов много тех, кто ведет активный образ жизни и много путешествует, соответственно больше денег тратит на перелеты и различные поездки. Они активно пользуются нашей картой Alfa Travel, которая, по результатам исследования Frank Banking Reward Award 2018, была признана лучшей картой для путешественников.

«Последний год в регионе заметно растет популярность услуги рефинансирования. Клиенты охотно перекредитуются под более низкую ставку»

На первый взгляд, это обычная банковская карта, которой удобно оплачивать товары и услуги. Но, в зависимости от стоимости покупки, клиент может получать на счет от 3—5% милями. Стоимость одной мили равна 1 рублю, мили можно тратить на покупку авиа- или железнодорожных билетов, трансферы, бронирование отелей и т. д. Одним из преимуществ Alfa Travel является то, что клиент может выбирать сам перевозчика. Важно отметить, что мили, накопленные на карте Alfa-travel, со временем не сгорают — их срок действия не ограничен.

— И в какие страны чаще всего предпочитают летать ваши клиенты?

— Весной этого года мы проанализировали транзакции на сайте Alfa Travel по бронированию отелей и заказу билетов, и вот что получилось. Чаще всего наши клиенты полностью или частично оплачивали накопленными бонусами билеты в Сочи, Екатеринбург, Новосибирск. Среди международных направлений популярностью пользовались такие города, как Ереван, Прага, Милан.

— Насколько развитие сервисов дистанционного банковского обслуживания влияет на рост клиентской базы и увеличение количества оказываемых банком услуг?

Очевидно, что с каждым годом востребованность дистанционных банковских услуг будет расти, а функционал систем интернет-банкинга и мобильных приложений продолжит развиваться. Сегодня сложно сохранять лидирующие позиции, если ты не предлагаешь своим клиентам качественные цифровые сервисы. Хорошее мобильное приложение, конечно, очень важно. Но это еще не все. Можно громко ­заявить, что у тебя лучший интернет-банк и ты отправляешь платежки за три минуты, но если в офисе сидят сотрудники, которые вручную оформляют все эти платежи, то это история не про диджитал. Благодаря развитию цифровых сервисов в Альфа-Банке мы освобождаем сотрудников от множества рутинных операций. Например, лимиты для банкома­тов устанавливаются авто­матически. Что касается нашего мобильного приложения, то уже сейчас количество сервисов, доступных дистанционно, дает клиенту возможность посещать отделение банка для решения сложных вопросов. Все ­классические операции, ­которыми наши клиенты пользуются чаще всего, доступны на мобильных устройствах.

— Какие ключевые тренды на рынке розничных банковских услуг вы бы выделили в 2019 году?

— Одна из основных тенденций — усиление конкуренции среди банков в сегменте состоятельных клиентов. Мы почувствовали это в начале года. Чтобы удержать лидирующие позиции, мы постоянно следим за рыночными тенденциями, совершенствуем свои сервисы в соответствии с растущими потребностями клиентов. Считаю, что наши продукты, качество сервиса и профессионализм персонала являются визитной карточкой нашего филиала в Краснодаре.