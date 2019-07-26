Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский. Мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, созданного на месте бывшего концлагеря. Напомним, президента России не позвали в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны.

«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории»,— сказал господин Спыхальский в эфире «Польского радио» (цитата по ТАСС). Он отметил, что у Польши есть желание сотрудничать с РФ в этой ситуации.

Напомним, Польша отказалась приглашать российского президента на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, которая пройдет 1 сентября, из-за нарушения международного права в 1939 году.

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин позже заявил, что отсутствие России обусловлено вооруженным конфликтом на юго-востоке Украины. «Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу»,— сказал он. Пресс-секретарь российского презента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что любые мероприятия в во всех стране мира, посвященные годовщинам Великой Отечественной и Второй мировой войнам, не могут считаться полноценными без присутствия России.

Напомним, последний раз Владимир Путин посещал Польшу десять лет назад. Тогда, занимая пост премьер-министра, он принял участие в международных мероприятиях на полуострове Вестерплатте, где 1 сентября 1939 года польский гарнизон принял первый бой Второй мировой войны.

Подробнее об отказе Польши приглашать Владимира Путина на памятные мероприятия — в материале “Ъ”.