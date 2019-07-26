Аварийное жилье по нацпроекту расселят в Петербурге в 2021 году

Власти Петербурга рассчитывают расселить аварийные дома, включенные в национальный проект «Жилье и городская среда» в 2021 году. Об этом сообщили в Жилищном комитете Смольного.

В данную программу были включены объекты, признанные аварийными до 2017 года. Не расселенными остаются 25% многоквартирных домов от первоначального перечня.

При этом срок расселения домов на 2021 год был перенесен из-за несогласия части жителей с условиями предоставления нового жилья.

По данным на начало 2019 года в Петербурге не расселены пять многоквартирных аварийных домов, включенные в программу. В них проживают 239 человек.