Проект сноса здания театра имени Короленко в Ижевске подготовят в ближайшие недели

В ближайшие недели в Ижевске подготовят проект по сносу бывшего здания театра им. Короленко. Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

«Дата сноса театра Короленко пока неизвестна. Разрешение получено на уровне госсовета. Сейчас готовится проект — я думаю, что он будет готов в ближайшие дни или недели. И тогда будет принято решение о сносе. Я знаю, что в бюджете Удмуртии на этот финансовый год заложены ресурсы на это»,— отметил господин Соловьев.

Напомним, что госсовет Удмуртии согласовал списание здания драматического театра им. Короленко в июне 2019 года. На месте объекта появится культурный центр площадью 6,3 тыс. кв. м.