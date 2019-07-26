На Урале ликвидируют лечебно-исправительную колонию для больных туберкулезом

На севере Свердловской области уничтожат лечебно-исправительную колонию, где ранее содержались больные туберкулезом осужденные. Речь идет о ЛИУ-58, расположенной почти в 100 км от Ивделя. Она рассчитана на 200 осужденных. По данным пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, юридически колония уже ликвидирована, около года назад осужденных вывезли в ЛИУ-51 в Нижнем Тагиле.

«Это колония 30-ых годов, ее делали из леса. Все это давно пришло в негодность. Колония находится очень далеко от населенных пунктов, вокруг нет асфальтированной дороги. Когда-то в этом селе были пять колоний поселения, они добывали лес. Теперь все это исчезло. Нет кадров для работы»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что деревянные строения, где жили больные туберкулезом, согласно санитарным нормам, сожгут.