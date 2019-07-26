Экс-глава красноярской счетной палаты назвала две возможные причины лесных пожаров

Бывший председатель счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко назвала две версии, почему лесные пожары могли охватить регион. По данным краевого лесопожарного центра, к утру 26 июля площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила уже 927 тыс. га.

«Леса горят по двум причинам. Первое — халатное отношение губернатора, председателя правительства и министра лесного хозяйства к своим полномочиям и обязанностям. Второе — там, где не тушат пожары, это кому-то нужно скрыть либо воровство, либо другую преступную деятельность»,— заявила Татьяна Давыденко в видеообращении, опубликованном изданием «Красноярские новости».

Напомним, скандал вокруг Татьяны Давыденко развернулся после ее интервью журналисту Андрею Караулову и сессии заксобрания Красноярского края, на которой она представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомилионных хищениях.

Вскоре прокуратура инициировала проверку в отношении главы счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко. По результатам проверки депутаты краевого заксобрания отправили аудитора в досрочную отставку. Она намерена оспорить решение парламентариев в суде.

О чем говорила Татьяна Давыденко в докладе — в материале “Ъ-Сибирь” «Лесные неугодья»

Юлия Сасевич