Извинения добыты

В полиции Нижнего Новгорода проводят проверку по шести заявлениям жителей Мещерского района, пострадавших в результате нападения группы подростков. Как сообщила вчера пресс-служба ГУВД, личности нападавших несовершеннолетних уже установлены. О нападениях стало известно на этой неделе из репортажа телестанции «Сети-НН». Сообщалось, что молодые ребята воровали в магазинах, нападали на прохожих и били их. При этом жители в соцсетях жаловались на бездействие полиции. Другая компания молодых людей решила навести порядок в микрорайоне и найти нападавших. Юристы напоминают, что к ответственности могут быть привлечены как раз те, кто решил провести самосуд.

Информация о серии нападений группы подростков на жителей микрорайона Мещер-ское озеро стала появляться в местных пабликах в начале недели. На одной из опубликованных там видеозаписей группа мальчишек 12–15 лет напала на взрослого мужчину, выходившего из магазина. У женщины, снимавшей это на камеру мобильного телефона, те же подростки, ругаясь матом, попытались отобрать мобильник, чтобы стереть видеозапись.

Позже в комментариях жители микрорайона стали сообщать, что этот случай нападения не единственный. Оказалось, что кампания, куда входят как юноши, так и девушки, регулярно хулиганит на улицах, иногда вооружаясь кирпичами и палками. Кроме того, один из подростков стрелял из травматического пистолета, ранив в бедро местного жителя. По словам жителей, среди участников нападений были замечены даже дети лет девяти. Как рассказали жители микрорайона телекомпании «Сети-НН», пострадавшие не раз обращались в полицию, однако хулиганов не задерживали, так как они якобы еще не достигли 16 лет и не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Интернет-юзеры достаточно быстро нашли в социальной сети группу, в которой общались между собой участники этой группировки, и попытались провести с ними некое подобие воспитательной беседы. После эмоциональных перепалок в сети те поспешили закрыть свои страницы. Возмущенная хулиганами и бездействием полиции местная молодежь стала обсуждать возможности самостоятельно разобраться с хулиганами. Судя по соцсетям, несколько десятков молодых людей в среду отправились прочесывать Мещерское озеро, разыскивая нападавших. Утром в соцсетях появились видеоотчеты встречи с некоторыми из нападавших подростков. Один как «самый старший представитель кампании» извинялся за всех, второй парень признался, что стрелял из травматического пистолета по людям, и попросил за это прощения.

Я думаю, такого беспредела больше не будет, получили вы за дело», — сказал народный мститель за кадром.

Также на видео попал третий подросток, он сидел на корточках, а его волосы были в крови.

В соцсетях идея разобраться с молодыми хулиганами не угасла, мстители решили собраться вечером 25 июля. Как убедился корреспондент “Ъ-Приволжье”, в 19:00 на Мещерском бульваре возле супермакета «Перекресток» собралось несколько десятков подростков, на вид старшеклассников и студентов. Рядом дежурила полицейская «ГАЗель» и крепкого вида сотрудники МВД. Обошлось без эксцессов: около часа толпа молодежи переминалась на месте, а потом разбрелась.

Вчера в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области сообщили “Ъ-Приволжье”, что по фактам нападения группы подростков на жителей Мещерского микрорайона в полицию поступило шесть заявлений. Три касались конфликта между хозяином торговой точки и группой молодых людей, во время которого один из них нанес мужчине несколько ударов. Полицейские нашли 19-летнего жителя Московского района, но во время доследственной проверки потерпевший отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. В результате сотрудники полиции не смогли установить степень тяжести нанесенного его здоровью вреда и квалифицировать действия нападавшего: было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Еще три заявления поступили в полицию 18 июля. Они были связаны с огнестрельным ранением, полученным 33-летним жителем микрорайона. Пока установлено, что ранение мужчина получил в ходе конфликта, возникшего между ним и группой молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет. Личность стрелявшего также установлена. Это 16-летний житель Ленинского района, состоящий на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. В полиции добавили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, а травматический пистолет украл. Пока же сотрудники полиции работают с несовершеннолетними участниками инцидента и их родителями: по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

По словам адвоката Евгения Губина, в случае, если самосуд над хулиганившими подростками устроили люди старше 16 лет, им может грозить более серьезное наказание, нежели самим малолетним дебоширам. «Если эти дети, которых на видеоролике побили, или их родители обратятся в полицию с заявлениями, то “мстителей” могут самих привлечь к уголовной ответственности в зависимости от тяжести наступивших последствий и нанесенного вреда здоровью», — отметил господин Губин. При этом он напомнил, что общий возраст уголовной ответственности по всем составам преступлений в соответствии с УК РФ наступает с 16 лет (по тяжким — таким, как убийства и изнасилования, — с 14 лет).

За не достигших этого возраста гражданскую ответственность несут родители, с которых пострадавшие могут в суде взыскать сумму ущерба за причиненный вред — как материальный, так и моральный.

Андрей Репин