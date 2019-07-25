Александр Бастрыкин совершил открытие

В четверг в День сотрудников органов следствия председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин открыл новое здание комитета в Техническом переулке, а его подчиненные получили наставления от президента Владимира Путина.
«Почему грустите?» — спросил собравшихся у нового корпуса СКР (Технический переулок, 2) генералов и общественников Александр Бастрыкин. Выслушав ответы, генерал юстиции России поздравил их с праздником, пожелав среди прочего доблести. Войдя в холл, где уже была натянута атласная лента, господин Бастрыкин на всякий случай поинтересовался у съемочных групп и фотографов: «Готовы?» — и тут же сказал: «Тогда работаем».
К тому же господин Сухарев, несмотря на свой почтенный возраст, входит в общественный совет СКР, возглавляет организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» и является советником генпрокурора Юрия Чайки.
Открытие здания площадью 60 тыс. кв. м Александр Бастрыкин назвал историческим событием, отметив, что его строили долго (с 2015 года.— “Ъ”), но все равно сдали раньше намеченного срока и что это еще один этап в развитии органов предварительного следствия.
Подразделения комитета, отметим, занимают несколько зданий в столице, сейчас их соберут в одном комплексе с подземной автостоянкой на 200 машин и даже бассейном. Впрочем, гораздо важнее, что следователи получат нормальное рабочее пространство. Сейчас даже генералы, руководящие расследованием резонансных дел, в отличие от большинства обвиняемых по ним, занимают весьма скромные и тесные кабинеты.
Торжественные мероприятия, впрочем, провели в здании старом, доставшемся комитету от прокурорского следствия. С экранов, установленных в зале, к сотрудникам СКР обратился президент. Владимир Путин, поздравив следственных работников, сказал, что решая поставленные задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику. Следователями «должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел в разумные сроки, обеспечена неотвратимость наказания — для виновных — на базе достоверных, неопровержимых улик». При этом, по словам президента, крайне важно обеспечить надежную защиту тех, кто пострадал от преступных посягательств, «тех, кто пришел за помощью». Президент также рекомендовал внедрять и использовать новые технологии для «поиска и закрепления доказательств». Отметим, что этим сейчас занимаются криминалисты и эксперты комитета, работу которых недавно узаконила Госдума, приняв как раз внесенный президентом законопроект.
«У нас есть мощный потенциал науки и техники в лице наших ведущих криминалистов»,— сказал, в свою очередь, господин Бастрыкин, отметив, что создание своих судебных экспертных учреждений в СКР «повысит оперативность и результативность» работы ведомства.
Александр Бастрыкин сообщил, что СКР давно перешел на самоокупаемость. Имея годовой бюджет в 48 млрд руб., сотрудники комитета только за полгода вернули в бюджет более 78 млрд. Повысилось и качество расследования: из 130 тыс. завершенных в прошлом году дел (с 2011 года, когда комитат стал самостоятельным, закончено 800 тыс. расследований) прокуроры и суды вернули на доследование совсем не много. Конечно, отметил он, и в работе комитета остаются проблемы, но все зависит от конкретных следователей и их руководителей, которым глава ведомства в очередной раз рекомендовал стать ближе к пострадавшим и потерпевшим, подумав, «чем им можно помочь за пределами судопроизводства».
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