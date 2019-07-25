Александр Бастрыкин совершил открытие

В четверг в День сотрудников органов следствия председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин открыл новое здание комитета в Техническом переулке, а его подчиненные получили наставления от президента Владимира Путина.

«Почему грустите?» — спросил собравшихся у нового корпуса СКР (Технический переулок, 2) генералов и общественников Александр Бастрыкин. Выслушав ответы, генерал юстиции России поздравил их с праздником, пожелав среди прочего доблести. Войдя в холл, где уже была натянута атласная лента, господин Бастрыкин на всякий случай поинтересовался у съемочных групп и фотографов: «Готовы?» — и тут же сказал: «Тогда работаем».

Ленту глава СКР перерезал вместе с бывшим генпрокурором СССР Александром Сухаревым — комитет, как известно, имеет прокурорское прошлое.

К тому же господин Сухарев, несмотря на свой почтенный возраст, входит в общественный совет СКР, возглавляет организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» и является советником генпрокурора Юрия Чайки.

Глава СКР Александр Бастрыкин Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Открытие здания площадью 60 тыс. кв. м Александр Бастрыкин назвал историческим событием, отметив, что его строили долго (с 2015 года.— “Ъ”), но все равно сдали раньше намеченного срока и что это еще один этап в развитии органов предварительного следствия.

Подразделения комитета, отметим, занимают несколько зданий в столице, сейчас их соберут в одном комплексе с подземной автостоянкой на 200 машин и даже бассейном. Впрочем, гораздо важнее, что следователи получат нормальное рабочее пространство. Сейчас даже генералы, руководящие расследованием резонансных дел, в отличие от большинства обвиняемых по ним, занимают весьма скромные и тесные кабинеты.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Торжественные мероприятия, впрочем, провели в здании старом, доставшемся комитету от прокурорского следствия. С экранов, установленных в зале, к сотрудникам СКР обратился президент. Владимир Путин, поздравив следственных работников, сказал, что решая поставленные задачи, необходимо совершенствовать, постоянно улучшать следственную практику. Следователями «должны быть гарантированы полнота и объективность расследования уголовных дел в разумные сроки, обеспечена неотвратимость наказания — для виновных — на базе достоверных, неопровержимых улик». При этом, по словам президента, крайне важно обеспечить надежную защиту тех, кто пострадал от преступных посягательств, «тех, кто пришел за помощью». Президент также рекомендовал внедрять и использовать новые технологии для «поиска и закрепления доказательств». Отметим, что этим сейчас занимаются криминалисты и эксперты комитета, работу которых недавно узаконила Госдума, приняв как раз внесенный президентом законопроект.

«У нас есть мощный потенциал науки и техники в лице наших ведущих криминалистов»,— сказал, в свою очередь, господин Бастрыкин, отметив, что создание своих судебных экспертных учреждений в СКР «повысит оперативность и результативность» работы ведомства.

Выступая на торжественном собрании, господин Бастрыкин несколько раз подчеркнул, что деятельностью СКР руководит именно президент, возможно, давая понять сторонникам различных реформ органов предварительного следствия, что их предложения не пройдут.

Александр Бастрыкин сообщил, что СКР давно перешел на самоокупаемость. Имея годовой бюджет в 48 млрд руб., сотрудники комитета только за полгода вернули в бюджет более 78 млрд. Повысилось и качество расследования: из 130 тыс. завершенных в прошлом году дел (с 2011 года, когда комитат стал самостоятельным, закончено 800 тыс. расследований) прокуроры и суды вернули на доследование совсем не много. Конечно, отметил он, и в работе комитета остаются проблемы, но все зависит от конкретных следователей и их руководителей, которым глава ведомства в очередной раз рекомендовал стать ближе к пострадавшим и потерпевшим, подумав, «чем им можно помочь за пределами судопроизводства».

Николай Сергеев