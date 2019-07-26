Соликамские бумажники достроили новую ТЭЦ за 4 млрд руб.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, АО «Соликамскбумпром» завершило инвестиционный проект «Реконструкция Соликамской ТЭЦ с установкой газопоршневых агрегатов с системой утилизации тепла». Вчера состоялась презентация проекта.

Еще пять лет назад руководство АО заявляло о намерении ввести в строй к 2015 году дополнительные генерирующие мощности на Соликамской ТЭЦ, что позволит обеспечить бумкомбинат электроэнергией собственного производства на 100%. Контракт на поставку основного оборудования был подписан с финской Wartsila, мощность проекта должна была составить 80 МВт, а стоимость проекта называлась в 3 млрд руб.

В итоге суммарная мощность трех газопоршневых агрегатов составила 55 МВт, а итоговая стоимость проекта 4 млрд руб.

ООО «Соликамская ТЭЦ», собственником которого является «Соликамскбумпром», полностью обеспечивает предприятие тепловой энергией, а также отапливает северную часть Соликамска. Потребности предприятия в электроэнергии ТЭЦ закрывает на 60%, оставшийся объем бумажники докупают на рынке. АО «Соликамскбумпром» — один из крупнейших в РФ производителей газетной бумаги. Выручка АО в 2018 году — 16,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,153 млрд руб.