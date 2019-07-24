НОВАТЭК пошел в рост

НОВАТЭК во втором квартале и первом полугодии существенно нарастил основные финансовые показатели, в том числе за счет продажи доли в запланированном заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2» и курсовых разниц. Капзатраты компании на фоне разработки ряда месторождений и строительства СПГ-комплекса выросли более чем в 1,5 раза в апреле—июне и в 2,3 раза с начала года.

НОВАТЭК во втором квартале 2019 года в 2,2 раза нарастил чистую прибыль — до 69,2 млрд руб. Нормализованная прибыль без учета продажи долей в дочерних обществах и совместных предприятиях, а также девальвации выросла на 18% — до 54,2 млрд руб. В компании поясняют, что значительное влияние на прибыль группы оказала продажа в марте 2019 года 10-процентной доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» (308,6 млрд руб.), а также неденежные курсовые разницы. Выручка в апреле—июне составила 218,5 млрд руб. (рост на 11,6%), а нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в совместных предприятиях — 115,8 млрд руб. (рост на 14,3%).

Капзатраты НОВАТЭКа во втором квартале выросли на 63% — до 35,9 млрд руб., за первое полугодие они составили 73,7 млрд руб. (рост в 2,3 раза). Значительная часть инвестиций пошла на развитие СПГ-проектов («Арктик СПГ-2» и центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области), а также на освоение Северо-Русского месторождения и разработку нефтяных залежей Восточно-Таркосалинского и Ярудейского месторождений.

Чистая прибыль НОВАТЭКа в первом полугодии выросла на 28,7%, до 130 млрд руб., выручка — на 20,6%, до 452 млрд руб., EBITDA с учетом доли совместных предприятий — на 31%, до 223 млрд руб.

Прибыль, относящаяся к акционерам, увеличилась до 450 млрд руб. (в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В компании связывают рост показателей с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 года.

Помимо этого в своем отчете НОВАТЭК указал, что планирует до конца года завершить сделки по обмену активами с «Газпром нефтью». В конце 2018 года партнеры договорились о проведении реорганизации своего совместного предприятия АО «Арктикгаз». В рамках соглашения в феврале 2019 года НОВАТЭК внес 100% ООО «НОВАТЭК-Ярсаленефтегаз» (владеет лицензией на разведку и добычу на Мало-Ямальском лицензионном участке) в уставный капитал СП. Учетная стоимость чистых активов на момент передачи составила 2,2 млрд руб. В обмен НОВАТЭК должен получить доли в двух месторождениях «Арктикгаза» — Ево-Яхинском и Северо-Часельском.

«Газпром нефть» уже объявила тендер на выполнение проектно-изыскательских работ на Мало-Ямальском месторождении (запасы по С1+С2 — 181,5 млрд кубометров газа и 15,2 млн тонн конденсата). Запуск намечен на 2022 год.

Ольга Мордюшенко