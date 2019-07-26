Мусор на связи

МТС запустил проект цифровизации сбора бытовых отходов на базе платформы телематических сервисов, в которую инвестировал более 1 млрд руб. Компания предлагает решение региональным мусорным операторам, рассчитывая на спрос на фоне реформы отрасли. Эксперты опасаются, что широкое внедрение решения может оказаться слишком дорогим.

МТС разработал решение для цифрового управления бытовыми отходами, рассказали “Ъ” в операторе. Пилотный проект будет реализован с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «ЭкоСтройРесурс» в Самарской области. В МТС говорят, что завершают переговоры по пилотным запускам еще в нескольких регионах.

Комплекс построен на инфраструктуре телематических сервисов МТС, в которую за последние несколько лет компания инвестировала более 1 млрд руб., отметил ее представитель. Он предусматривает мониторинг состояния транспорта и контейнеров ТКО и контроль за перемещением мусоровозов. Мусорные контейнеры будет оснащены умными датчиками, контролирующими уровень наполнения. На мусоровозы будет установлено навигационное оборудование и видеорегистраторы с круговым обзором.

С 1 января большинство российских регионов перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах. Жители регионов, в которых реформа стартовала, нередко жалуются, что мусор стали вывозить реже, появилось больше несанкционированных свалок, а тарифы за вывоз отходов выросли. Сами же операторы испытывают сложности с получением платы за свою работу.

При этом рынок привлек внимание технологичных компаний. Так, «Ростех» контролирует фонд «РТ-инвест», который скупает компании в сфере обращения с отходами. В ноябре 2017 года РБК сообщал, что «Ростелеком» готов рассмотреть инвестиции в создание системы обращения с отходами в Удмуртии. В «МегаФоне» сообщили, что тестируют проект по цифровизации управления вывозом бытовых отходов, выросший из стартапа, выбранного на конкурсе компании «Криптонит». «Можем оснащать датчиками движения грузовики, а контейнеры — RFID-метками»,— рассказали в операторе, отметив, что одна из проблем — устаревшие нормы, действующие в отрасли. Tele2 в мае запустил решение для экологического мониторинга воды в Приморском крае. В «Вымпелкоме» говорят, что пока прорабатывают подобные проекты.

По словам собеседника “Ъ” на рынке, в России уже ряд компаний разрабатывают решения для умного сбора мусора, например, Cleverpin и Binology. «Проблема в том, что это только стартовые решения, их цена довольна высока. Многие операторы хотели бы использовать их, но никто не хотел бы работать в убыток»,— рассуждает он. По оценке МТС, цифровизация всего рынка ТКО потребует от его участников около 10 млрд руб.

Решение МТС — интересный эксперимент, считает заместитель гендиректора «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин. Он отмечает, что сейчас важны «большие данные» для понимания, в каких местах и какие объемы отходов формируются, что позволило бы оптимизировать ресурсы и избегать лишних затрат.

Координатор ассоциации «РазДельный сбор» Анна Гаркуша не видит смысла в датчиках наполнения контейнеров: периодичность вывоза мусора регламентирована в зависимости от температуры, а если операторы начнут вывозить его не каждый день, а по мере заполнения баков, то нарушат закон. Кроме того, инициатива не масштабируема на всю страну, считает эксперт, поскольку потребует серьезных затрат. Преимущества от оптимизации транспортных потоков могут перевесить затраты на оборудование, не исключает исполнительный директор «Чистой страны» Руслан Губайдуллин.

Юлия Тишина, Анна Васильева