В Эквадоре нашли керамику неизвестной культуры Она поможет понять, изобретали ли люди горшки каждый раз заново

Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), вуза—участника «Проекта 5–100», с коллегами из Института археологии и этнографии (Новосибирск, Россия), Приморского политехнического института (ESPOL, Эквадор) и Университета Тохоку (Япония) обнаружили фрагменты керамической посуды в пласте, который ученые относят к ранним периодам культурных отложений памятника Реаль-Альто. Их возраст составляет 4640–4460 лет до н. э., то есть граничит с возрастом Вальдивии, одной из древнейших культур с керамической посудой в Северной и Южной Америке.

Во время раскопок на памятнике Реаль-Альто в Эквадоре российские ученые нашли фрагменты керамической посуды на глубине от 75 см до 1 м. Они относятся к недостаточно изученному комплексу Сан-Педро. Результаты радиоуглеродного анализа на масс-спектрометре показали, что возраст керамики составляет 4640–4460 лет до н. э., что граничит или совпадает по времени с первыми этапами культуры Вальдивии — к ней принадлежат знаменитые во всем мире керамические женские фигурки, своего рода символ Эквадора. При этом найденные фрагменты керамики Сан-Педро отличаются от вальдивийских декоративной композицией и способами ее нанесения.

Черепки керамики Сан-Педро соотносятся с фрагментами, которые находили в 1970–1980-х годах в Реаль-Альто и других местах археологических изысканий, но не были отнесены к определенной культуре. Таким образом, исследователи получили дополнительные основания говорить о новой археологической культуре формативного периода, существовавшей и развивавшейся одновременно с Вальдивией на тихоокеанском побережье Эквадора.

Керамика Сан-Педро Фото:Пресс-служба ДВФУ Керамика Вальдивия Фото:Пресс-служба ДВФУ

«Массовое появление керамической посуды было своеобразным техническим прорывом, связанным со многими сторонами человеческой жизни и уровнем развития хозяйства в разных точках земного шара. Керамическая посуда, принадлежащая к разным культурам, развивавшимся параллельно, служит подтверждением того, что наши предки развивались и эволюционировали в условиях культурного разнообразия. Любопытно, что, несмотря на разные векторы человеческого развития, в технологическом смысле мы двигались в едином направлении»,— рассказал Александр Попов, руководитель российской археологической экспедиции в Эквадоре, директор Учебно-научного музея Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ.

По словам ученого, следующим этапом раскопок станет поиск дополнительных артефактов новой культуры, что поможет точнее определить условия ее развития.

Исследователи полагают, что в Эквадоре могут быть найдены фрагменты еще более древней керамики, а значит, и более ранний культурный слой. Из этого станет ясно, была керамическая посуда изобретена в Южной Америке одновременно с другими культурами мира или, возможно, была импортирована. Такая информация будет полезна для понимания процессов параллельного развития людей по разные стороны Тихого океана и в целом многовекторного развития человеческих сообществ.

Раскопки на памятнике Реал Альто Фото:Пресс-служба ДВФУ Раскопки Реал Альто Фото:Пресс-служба ДВФУ Раскопки Лома Атауальпа. Найдено древнее погребение Фото:Пресс-служба ДВФУ

Исследователи из ДВФУ стараются найти общие детали и локальные варианты развития человеческой цивилизации на противоположных сторонах Тихого океана — в Южной Америке и Восточной Азии. Ученые сравнивают адаптацию древнего человека к изменениям среды, которые влияли на хозяйственные, бытовые и другие аспекты жизни населения.

Ранее археологи ДВФУ обнаружили в Эквадоре древние останки людей в возрасте от 6 тыс. до 10 тыс. лет. Раскопки проводились в кантоне Атауальпа, находки относятся к археологической культуре Лас-Вегас эпохи каменного века.

Исследование поддержано Дальневосточным федеральным университетом совместно с Японским обществом продвижения науки (16K03149, 16KK0020).

Александр Зверев