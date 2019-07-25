«Старый новый рок» пройдет в последний раз Организаторы намерены сосредоточиться на других проектах

С 26 по 27 июля на базе отдыха «Волна» около Заречного (Свердловская область) после пятилетнего перерыва пройдет один из крупнейших в России рок-фестивалей «Старый новый рок. На волне». Он будет проходить на трех сценах «President Stage», «Пляж» и «Лес». Фестиваль откроется вечером 26 июля выступлением таких исполнителей как «Следы», Катя Жукова, «Яблоки Борджиа», «ОбъектЪ», «СМР», «En melody», «кАчевники», «Биртман», Сергей Тацинский, Марго Летанина&Со. Хэдлайнером пятницы станет Hoize MC. В субботу, 27 июля, выступят «Падший Карлссон», Тося Чайкина, «Концы», «Тайный советник», Максим Свобода, «Старый приятель». Завершится фестиваль выступлением групп Lumen и «ТОП».

Всего в фестивале примут участие 58 исполнителей. «Нам подали заявки более 200 групп от Калининграда до Владивостока. Из общего числа мы отобрали около 50 групп абсолютно разных жанров»,— отметил координатор фестиваля Арсений Негодяев.

На данный момент, на фестиваль было продано более 1 тыс. билетов, всего ожидается 4 тыс. посетителей. Для их доставки будут организованы автобусы из Екатеринбурга. Они будут ездить от цирка и обратно. На территории фестиваля будет организован палаточный лагерь.

Директор фестиваля Евгений Горенбург сообщил о намерении закрыть проект «Старый новый рок».

«Нам кажется, что мы многое уже сказали. Сейчас появились другие большие фестивали, где мы можем себя реализовать»,— рассказал он на пресс-конференции, уточнив, что, скорее всего, последним станет зимний фестиваль 2020 года.





Напомним, господин Горенбург также является организатором фестиваля Ural Music Night (Уральская ночь музыки), который каждое лето проходит в Екатеринбурге.

Фестиваль «Старый новый рок» проходит каждый год 13 января в Екатеринбурге с 2000 года. Его летняя версия, получившая дополнительное название «На волне», впервые появилась в 2005 году, чтобы «расширить границы зимнего фестиваля – территориальные и временные». В последний раз он проводился в 2014 году. «Перерождение проекта стало доступно благодаря поддержке фонда президентских грантов, который выделил 10 млн руб.», — сообщали ранее организаторы.

Зинаида Орманж