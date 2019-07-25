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Депутат от КПРФ в думе Казани досрочно сложил полномочия

Казанская городская дума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции КПРФ Азата Ислаева. Как сообщил “Ъ-Казань” сам господин Ислаев, он переходит на госслужбу в другой регион, однако подробностей предстоящего назначения раскрывать не стал.

Господин Ислаев был выбран в гордуму на выборах в 2015 года. Ранее руководил аппаратом регионального отделения «Справедливой России». Сейчас во фракции КПРФ осталось два депутата — Алексей Серов и Фадбир Сафин. Кому передадут освободившийся мандат, в КПРФ пока не решили.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”


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