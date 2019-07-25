Управленца «Вятавтодора» подозревают в вымогательстве взятки

Следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило дело в отношении первого заместителя директора Кировского областного государственного предприятия (КОГП) «Вятавтодор» Николая Ашеева по подозрению в получении взятки. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Николай Ашеев вымогал у директора коммерческой организации 1 млн руб. за заключение с компанией договора субподряда по ремонту дороги в Зуевском районе по программе «Безопасные и качественные автодороги». Первую часть незаконного вознаграждения в 500 тыс. руб. первый замдиректора успел получить 4 июля 2019 года.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством»). Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Анастасия Еремина