Предполагаемый убийца гражданской активистки Елены Григорьевой задержан в Санкт-Петербурге

Следственными органами Следственного комитета РФ (СКР) по Санкт-Петербургу задержан подозреваемый в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой. Им является ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля, находясь неподалеку от дома 11, корпус 2 по Пулковской улице (где позднее было обнаружено тело убитой), будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В СКР особо отметили, что изначально следователи проверяли различные версии убийства. На данный момент получены доказательства, подтверждающие, что убийство Елены Григорьевой было совершено на бытовой почве. В результате собранных следствием характеризующих материалов в отношении погибшей установлено, что она вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе в компании с подозреваемым.

Тело Елены Григорьевой с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 21 июля на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Ранее женщине поступали угрозы, о которых она неоднократно сообщала в полицию.

Елена Григорьева была известной в Санкт-Петербурге активисткой. Она поддерживала крымских татар, ЛГБТ-движение, политических заключенных и бездомных животных.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург