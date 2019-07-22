В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства гражданской активистки

В Санкт-Петербурге была убита политическая и гражданская активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов, а позднее управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту обнаружения тела женщины с множественными ножевыми ранениями на Пулковской улице.

Динар Идрисов отмечает, что тело активистки обнаружили вчера, 21 июля, а убийство произошло в ночь с пятницы на субботу. «В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Были ли эти нападения, угрозы и теперь убийство связаны с ее политическими взглядами, которые менялись от националистических до праволиберальных и ЛГБТ, с ее несомненно активной жизненной позицией, характером и стилем поведения,— абсолютно не важно»,— написал правозащитник в соцсети. При этом Динар Идрисов не уточнил, с чьей именно стороны они поступали.

«Фонтанка» сообщала, что в убийстве подозревается 40-летний житель Башкортостана, однако позднее, сославшись на СКР, уточнила, что подозреваемого в деле пока нет.

Елена Григорьева была известной в Санкт-Петербурге активисткой. Она выходила с плакатами практически на все протестные акции, митинги, марши и шествия. В частности, она поддерживала крымских татар, ЛГБТ-движение, политических заключенных и бездомных животных.

Марина Царева, Санкт-Петербург