Матвиенко: не нужно мешать богатым входить в политику

Не нужно создавать препоны для входа в политику успешным гражданам, честно заработавшим свой капитал, заявила на пресс-конференции спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что дискриминационных мер тоже не должно быть.

«Это не массовое явление, не массовый захват богатыми людьми органов власти»,— объяснила спикер, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, это было проблема 1990-х годов.

Госпожа Матвиенко подчеркнула, что депутатов избирает население, а все кандидаты декларируют собственные доходы. «Возможно, их избирают, потому что они успешны, и граждане считают, что они сделают богатыми и успешными и страну, и их самих»,— заявила она. Кроме того, по мнению госпожи Матвиенко, у людей, состоявшихся в бизнесе, возможно, есть здоровые амбиции добиться успеха и в политике.

Спикер Совета федерации не согласна с мнением, что граждане с достатком приходят в парламент для лоббирования своих интересов. «При этом в самом парламенте это делать проблематично, мы сегодня все как за стеклом»,— отметила она.