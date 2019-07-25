Замдиректора Гречишкинской зерновой компании на Кубани привлекли за неисправные пути

Кавказская транспортная прокуратура выявила неисправности при эксплуатации железнодорожного пути и подвижного состава в ООО «Гречишкинская зерновая компания». По данным ведомства, неисправности носили угрожающий безопасности движения характер.

По результатам проверки Кавказский транспортный прокурор внес в адрес директора ООО «Гречишкинская зерновая компания» представление об устранении выявленных нарушений. Впоследствии в транспортную прокуратуру поступила информация от заместителя директора компании об устранении указанных нарушений. Однако данное представление было рассмотрено без участия представителя Кавказской транспортной прокуратуры, а также с нарушением срока рассмотрения.

В этой связи Кавказский транспортный прокурор направил мировому судье Тбилисского района Краснодарского края постановление о привлечении замруководителя зерновой компании к административной ответственности (ст. 17.7 КоАП РФ – умышленное невыполнение должностным лицом требований прокурора). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Постановление еще не вступило в законную силу.

Василий Хитрых