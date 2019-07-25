Downdetector выявил сбой Instagram и Facebook

Новые сбои в Instagram и Facebook встревожили пользователей. С неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи в Москве, но больше других их ощутили жители США, Бразилии и многих европейских стран. Чаще всего они не могли войти в аккаунт и загрузить приложения. Это зафиксировал сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Такие сбои в Facebook и Instagram происходили и ранее. Последний раз о неполадках сообщалось около недели назад. О каких проблемах компании это говорит? И кто в итоге несет издержки? Чтобы подобные случаи не повторялись, компании нужно наращивать резервные мощности, считает генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Как правило, причиной является выход из строя центров обработки данных, где располагаются сервера, либо изменения с точки зрения волоконно-оптических линий связи. Из-за многократного увеличения компании с процессами, которые происходят в ней не справляются ни сотрудники, ни технические мощности. Поэтому необходимо растить качественных сотрудников и задуматься о пересмотре принципов резервирования и использовании более совершенных алгоритмов».

Подобные сбои вредят репутации как самого Facebook, так и компаний, которые ведут бизнес через соцсеть, отметил президент TWIGA Communication Group Александр Оганджанян. Впрочем, отсутствие доступа в течение нескольких часов вряд ли заставит пользователей уйти из соцсети: «Конечно, пользователю хочется, чтобы все всегда работало идеально. С другой стороны, мы понимаем, что все поклонники Facebook и Instagram из-за того, что на один день тормознулась или легла соцсеть, не будет уходить. С точки зрения бизнеса, конечно, это стоит денег для соцсетей, конечно, они должны работать идеально. Компании будут уходить на другие площадки, если найдут сопоставимые по показателям, охватам и так далее».

В самом Facebook подтвердили, что в их соцсетях произошел сбой. Там извинились за доставленные неудобства и пообещали как можно скорее устранить неполадки. О возможных причинах сбоя в компании не сообщили.

Владимир Соколов