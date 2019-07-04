Мессенджеры вышли из зоны доступа

Сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp продлился больше 12 часов. Эксперты назвали «падение» сервисов, которое произошло накануне, самым масштабным в истории компаний. Проблемы с доступом к соцсетям испытывали пользователи по всему миру. Что на самом деле стало причиной глобального сбоя? И возможно ли его повторение? Подробности — у Глеба Силко.

Накануне днем у пользователей Facebook, WhatsApp и Instagram по все миру появились неожиданные проблемы: они не могли зайти в свои профили, отправить сообщения и загрузить фото и видео. А если даже удавалось, то, в Facebook, например, не загружались изображения. Из-за этого частично встала работа в некоторых компаниях. Не удавалось оперативно связаться с клиентами или разместить публикации, рассказывает директор по social media агентства PR Partner Дамир Фейзуллов: «Мы несколько часов не могли просто размещать stories, и в WhatsApp не передавались фотографии и аудиосообщения. Внутренняя работа отдела не то что встала, но затруднилась. В один аккаунт зайти не могли, а также пересылать файлы клиентам. Потерь не понесли никаких. Если полдня не размещать посты, ничего страшного в этом нет. И если WhatsApp не дает отправлять фотографии и аудиосообщения, есть другие мессенджеры — Viber, Telegram».

Вместо фотографий часто можно было увидеть текст вроде: «На данном изображении может находиться один человек, небо, дерево и на улице» или «дерево, небо, растение, облако, трава на улице». Так пользователи случайно увидели алгоритмы, которые должны распознавать, что находится на изображениях. В интернете глобальный сбой сразу стал поводом для мемов. Например, в Twitter больше 3 тыс. ретвитов набрал пост с отсылкой к «Игре престолов»

По подсчетам аналитиков, коллапс в соцсетях длился больше 12 часов. Это делает его самым масштабным в истории Facebook и принадлежащих ему компаний. Скорее всего, причина в том, что дали сбой центры обработки данных, которые расположены в Китае. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, Facebook мог бы дополнительно вложиться в инфраструктуру и построить резервные системы, объясняет гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков: «Всегда существуют надежные системы резервирования, которые должны включаться в случае выхода из строя того или иного участка сети, чего, к сожалению, не произошло. Если какой-то центр обработки данных выходит из строя, сразу же должен заработать запасной, который имеет точно такие же уровни. Это вопрос построения качественной инфраструктуры, которая может резервировать и привести в действие все необходимые технические средства в случае возникновения нештатной ситуации».

Российские пользователи сразу вспомнили Роскомнадзор и посчитали, что это его попытки бороться с Telegram и запрещенным контентом обрушили серверы. В службе назвали такие мысли «фейками». Но добавили: «Ну что мы можем сказать на это? “Неси еще патроны, Петька”». Публикацию Роскомнадзор оформил изображением Петьки и Василия Ивановича, ведущих огонь из знаменитой тачанки.

Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp происходят регулярно. Предыдущий произошел в прошлом месяце. Тогда в соцсети его объяснили обновлением сервисов.