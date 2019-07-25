Total продаст активы на $5 млрд на фоне нестабильности рынков

Французская компания Total SA отчиталась за второй квартал текущего года. За отчетный период чистая прибыль компании упала на 26% и составила $2,8 млрд, что Total объясняет радом неблагоприятных рыночных факторов, в числе которых низкие цены на нефть. По сравнению со вторым кварталом 2018 года стоимость барреля нефти упала на 7%. «Рынки остаются неустойчивыми, стоимость барреля нефти марки Brent во втором квартале была $69, что на 9% выше, чем в первом квартале. Однако цены на природный газ упали на 36% в Европе и на 26% в Азии»,— пояснил глава Total SA Патрик Пуянне.

В связи с этим компания намерена сосредоточиться на своих сильных проектах в газовом сегменте и глубоководных офшорных месторождениях. Total будет продавать те активы, которые выходят на безубыточный уровень только при высоких ценах на нефть и газ. «В соответствии с политикой активного управления портфелем активов в период 2019–2020 годов будет осуществлена продажа активов на сумму $5 млрд, в основном в секторе добычи и производства»,— заявил господин Пуянне.

Алена Миклашевская