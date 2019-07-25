В Кисловодске вандалы повредили барельеф Лермонтову

На территории национального парка Кисловодска неизвестные повредили барельеф поэту Михаилу Лермонтову, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Сейчас отдел МВД по Кисловодску проводит комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и местонахождения вандалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На официальной странице национального парка в Instagram сообщается, что вандалы уничтожили барельеф Лермонтова на одной из смотровых площадок архитектурного ансамбля в ночь на 24 июля. Капитальный ремонт памятника проводили в 2017 году.

Дарья Голякова