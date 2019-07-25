На Дону за полгода выплатили 101 млрд. рублей пенсий

В первом полугодии этого года общая сумма выплаченных органами ПФР Ростовской области пенсий и иных социальных выплат без учета выплат правопреемникам и материнского капитала составила 101 млрд руб., сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда по Ростовской области.

За этот период в Ростовской области назначили 12,7 тыс. страховых пенси, средний размер которой в регионе составляет около 14, 2 тыс. руб.

Сегодня в области день проживают 1,3 млн пенсионеров. Из них 1 млн человек получает пенсию по старости, 90 тыс. человек — по инвалидности, 50 тыс. человек - пенсии по потере кормильца. Еще 84 тыс. граждан получают пенсии по государственному обеспечению, из них 79 тыс. получают социальную пенсию, 19,7 тыс. – военнослужащие и их семьи. В регионе 1,7 тыс. человек получают пенсию как пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф. Кроме того, в Ростовской области 1,1 тыс. пенсионеров-госслужащих и 60 - лётчиков-испытателей.

Дарья Голякова