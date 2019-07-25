Власти Новосибирска перенесли митинг против повышения тарифов ЖКХ

Мэрия Новосибирска не согласовала проведение в центре города митинга против повышения тарифов ЖКХ и перенесла акцию в Нарымский сквер. Об этом сообщил “Ъ-Сибирь” один из организаторов акции протеста Сергей Дьячков. Митинг, рассчитанный на 900 человек, пройдет 5 августа. Его участники потребуют снизить рост тарифов на тепло и горячую воду на 4%.

Изначально организаторы планировали провести митинг на площади Ленина, но городские власти им отказали. «Из мэрии я получил ответ, что 5 августа там будет проходить другое культурно-просветительское мероприятие — агитационная кампания НД "Молодежное", поэтому нам предложили другое место. Провести эту акцию глава администрации Центрального округа Сергей Канунников распорядился в тот же день, когда я подал уведомление — 22 июля»,— сказал Сергей Дьячков. Организаторы акции согласились на площадку в Нарымском сквере.

Напомним, с 1 июля в Новосибирске повысились тарифы на теплоэнергию. Ранее департамент по тарифам правительства Новосибирской области утвердил повышение цен за услуги ЖКХ на 3,2%, но «Сибэко» (входит в структуру Сибирской генерирующей компании) обратилось в УФАС с просьбой пересмотреть тариф в сторону повышения, что и сделало ведомство.

«Совместно с губернатором Андреем Травниковым мы приняли решение протестовать в арбитражном суде, сейчас иск находится в Москве»,— сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами в четверг. Глава города отметил, что «если кому-то кажется, что в результате митинга ситуация изменится, то милости прошу».

Напомним, что в 2016 году губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15%, но после семи протестных митингов глава региона решил уменьшить индексацию тарифов до 4%.

Подробности — в материале “Ъ” «Митинги в Новосибирске остановили повышение тарифов»

Юлия Сасевич