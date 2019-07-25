Восстановившийся в должности глава Большесосновского района не попал в кабинет

Глава Большесосновского района Вячеслав Бурков не смог попасть в свой кабинет. Как пишет господин Бурков на своей странице в Facebook, временно исполняющий обязанности главы района Владимир Тресков отказался предоставить главе рабочее место. «Пришлось вызвать полицию. По прибытии наряда он закрыл кабинет и покинул здание администрации»,— пишет Вячеслав Бурков.

Владимир Тресков объяснил "Ъ-Прикамье" свои действия тем, что господин Бурков не представил решение суда. «Попросил у него документы, решение суда. Последнего не было. Пока нет решения суда и депутаты земского собрания не освободят меня от полномочий, кабинет занимаю я»,— пояснил господин Тресков.

Напомним, депутаты земского собрания приняли решение об отставке господина Буркова на внеочередном пленарном заседании 7 июня. При принятии решения депутаты руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. Временно исполняющим обязанности главы района был назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. После этого Большесосновский районный суд признал незаконным и отменил решение земского собрания об отставке главы района. Вчера Пермский краевой суд оставил в силе решение районного суда.