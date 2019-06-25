На округи своя

Политический конфликт между депутатами земсобрания и главой Большесосновского района может завершиться преобразованием муниципалитета в городской округ. Этот процесс приведет к досрочному прекращению полномочий как депутатов, так и руководителя района. По данным „Ъ-Прикамье“, народные избранники уже консультировались с краевыми властями по этому поводу. Однако окончательное решение депутаты еще не приняли. Эксперты отмечают, что краевые власти предложили «оригинальное решение» проблемы, но его реализация вызывает вопросы.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, представители краевых властей в минувшую пятницу обсудили с депутатами земского собрания Большесосновского района возможность преобразования муниципалитета в муниципальный округ. По словам собеседника, близкого к правительству региона, объединение позволит «переза­грузить ситуацию» и разрешить конфликт между представительным органом и главой района Вячеславом Бурковым, так как в случае получения поселениями района статуса муниципального округа будут назначены выборы депутатов представительного органа нового муниципалитета, а также объявлен конкурс на должность главы.

«Думаю, такой сценарий перезагрузки имеет право на жизнь. Если инициатива об объединении поступит от депутатов, мы готовы помочь с ее реализацией в кратчайшие сроки»,— поделился источник.

Другой собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что в Большесосновском районе «довольно своеобразная политическая культура». «Пока непонятно, смогут ли депутаты договориться между собой. С другой стороны, срок полномочий земского собрания истекает в следующем году, и они вполне могут подготовить инициативу о реорганизации поселений и создании муниципального округа и провести выборы раньше»,— предполагает источник.

Депутат земского собрания Большесосновского района и экс-глава муниципалитета Татьяна Селеткова подтвердила „Ъ-Прикамье“, что депутатам было предложено обсудить возможность пре­образования в муниципальный округ. По ее словам, нужно изучить «все плюсы и минусы этого процесса». «Я работала главой до вступления в силу ФЗ-131, тогда поселений не было. Если произойдет возврат к такой схеме — это скорее хорошо, так как не будет разделения полномочий между районом и поселениями, а будет один центр принятия решений. Но многое зависит от личных качеств главы округа»,— отмечает депутат.

Она добавила, что объединение было предложено в качестве одного из вариантов разрешения конфликта между депутатами и главой района. Однако окончательное решение пока не принято. «Нужно внимательно изу­чить это предложение, посоветоваться с жителями, общественными организациями, изучить опыт ранее объединившихся территорий. Главное, чтобы в результате реформы людям не стало хуже»,— считает Татьяна Селеткова.

Получить комментарий главы района Вячеслава Буркова не удалось. Он не отвечал на звонки по известному редакции номеру телефона.

Напомним, ранее между депутатами земского собрания и руководителем муниципалитета возник конфликт. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. На внеочередном заседании земского собрания 7 июня депутаты приняли решение об отставке главы. Исполняющим обязанности главы назначен депутат земсобрания Владимир Тресков. Однако 20 июня Большесосновский районный суд признал это решение незаконным и отменил его. По данным „Ъ-Прикамье“, депутаты намерены обжаловать это решение в краевом суде.

Политтехнолог Олег Борисенко назвал реорганизацию поселений района в городской округ «изящным решением». «Это оригинальное решение, позволяющее решить сразу две проблемы: ликвидировать как конфликт между депутатами и главой, так и двухуровневую систему местного самоуправления. Однако окончательное решение остается за депутатами. В этом плане Большесосновский район — территория проблематичная, так как депутатам придется жертвовать своими полномочиями и возможностью влиять на распределение ресурсов. Пойдут ли они на это, пока непонятно»,— отмечает эксперт.

Константин Кадочников