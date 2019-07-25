30,8 процента составила доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) в начале июля 2019 года, сообщил ЦБ. В июне нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ на 97 млрд руб., или на 3,9%,— до 2,6 трлн руб.— нового исторического максимума, преодолев прежний рекордный уровень, зафиксированный месяцем ранее. Между тем темпы роста инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне были минимальными с февраля 2019 года, снизившись в 2,3 раза по сравнению с рекордными 220 млрд руб. в мае. За три весенних месяца нерезиденты увеличили инвестиции на 548 млрд руб., или на 28,6%, а за март—июнь рост показателя составил 645 млрд руб., или 33,7%.