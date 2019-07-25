«Индюшкина» вселяют в Azimut Hotels

Для башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК, бренд «Индюшкин»), попавшего под банкротство по инициативе налоговиков, нашелся новый инвестор. Московская компания «Птицеводческий комплекс Урал», бенефициаром которой называют миллиардера, владельца гостиничной сети Azimut Hotels Александра Клянчина, намерена арендовать предприятие с последующим выкупом и до конца года возобновить замороженное в 2017 году производство. Ежегодную ставку аренды эксперты оценивают в 600 млн руб. в год. Детали сделки инвестор и основной кредитор БПК — Россельхозбанк — не раскрывают.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера на встрече с журналистами сообщил, что в скором времени Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК, владеет брендом «Индюшкин») возобновит свою работу. На предприятие, которое принадлежало экс-депутату Госдумы Марселю Юсупову (через дочь Нелли) и владельцу Уралкапиталбанка Дамиру Камилову (лицензия отозвана в 2018 году), заходит новый инвестор — компания, связанная с миллиардером, владельцем гостиничной сети Azimut Hotels Александром Клянчиным.

БПК до остановки производства осенью 2017 года был третьим по величине производителем мяса индейки в России после «Дамате» Наума Бабаева и Рашида Хайрова и «Евродона» (сегодня контролируется ВЭБ.РФ). В марте 2019 года предприятие было признано банкротом по инициативе ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Общий объем требований кредиторов к БПК превышает 17 млрд руб., из которых 12 млрд руб. это задолженность перед Россельхозбанком. В банке заложено имущество БПК, а также доля Нелли Юсуповой.

1 июля, как следует из данных на едином федресурсе сведений о банкротстве, кредиторы БПК на заочном собрании приняли решение о передаче имущественного комплекса предприятия в аренду московскому ООО «Птицеводческий комплекс „Урал“». Договор аренды пока не подписан, сообщили „Ъ“ в минсельхозе республики. Подписание планируется на следующей неделе.

Условия захода инвестора в БПК стороны не раскрывают: конкурсный управляющий предприятия Александр Иващенко вчера от комментариев отказался. В компании «Гледен Инвест», которая владеет 100% уставного капитала ООО «Птицеводческий комплекс „Урал“», от них воздержались до подписания договора.

В Россельхозбанке на запрос не ответили.

ООО «Птицеводческий комплекс „Урал“» образовано в Москве в декабре 2018 года. 99,9% уставного капитала через ООО «Гледен инвест» принадлежит кипрской «Гилтспурус холдинг лимитед», 0,1% — генеральному директору Евгению Ногину. По данным „Ъ“, «Гледен инвест» управляет активами Александра Клячина, которому кроме гостиничного оператора Azimut Hotels принадлежит также девелоперская компания KR Properties, отель «Метрополь», завод плавленых сыров «Карат» и другие активы. Сельскохозяйственных активов у господина Клячина не было.

По информации заместителя главы администрации Мелеузовского района по экономике и инвестициям Альберта Таймасова, в договоре аренды БПК предусматривается право выкупа. С деталями договора собеседник не знаком. По его данным, возобновить производство на БПК планируют за два-три месяца. На полную производственную мощность (30 тыс. т мяса в год) арендатор намерен выйти к концу 2020 года, отметил господин Таймасов. По его информации, изначально обговаривалось, что за счет арендных платежей конкурсный управляющий БПК будет гасить долги предприятия по зарплате и перед кредиторами, но детали последних договоренностей он не знает.

Балансовая стоимость активов БПК оценивалась в апреле-мае в 6 млрд руб., следует из отчета об инвентаризации имущества. Из них 5 млрд руб. — это стоимость недвижимости предприятия, 1 млрд руб. — оборудования, около 30 млн руб. — транспортных средств. Предприятию принадлежат три товарных знака, один из которых — «Индюшкин» с исключительными правами. Срок их действия истекал 21 июля.

В конце июня конкурсный управляющий БПК Александр Иващенко уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд республики с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц предприятия на сумму 17,87 млрд руб. К числу ответчиков были отнесены Дамир Камилов, Нелли Юсупова, Ирек Сафин и принадлежавшее Марселю Юсупову АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (признано банкротом). В картотеке арбитражных дел такой иск пока не зарегистрирован.

Финансовый управляющий Дамира Камилова Андрей Козлов сообщил вчера „Ъ“, что не слышал о сделке по передаче активов БПК в аренду. Доля Дамира Камилова в БПК на торги пока не выставлялась, но если комплекс возобновит работу, управляющий намерен это сделать. «Сейчас за эту долю можно условно выручить 10 копеек, а если предприятие заработает, цена условно может вырасти до 100 млн»,— отметил он.

По данным консалтингового агентства Agrifood Strategies, объем рынка индюшатины в России ежегодно растет. В 2018 году в стране было произведено 260 тыс. т мяса индейки — на 12% выше, чем в 2017-м. До 2025 года, по прогнозу экспертов, рынок индюшатины может вырасти в два с половиной раза. На долю пяти крупнейших игроков приходится 83% производства индейки, на 17 региональных производителей и примерно 30 фермерских хозяйств— 17%.

Директор Института конъюктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечает, что сейчас на российском рынке мяса индейки есть дефицит, но крупные компании отрасли наращивают мощности и есть риск, что через год предложений на этом рынке будет в избытке.

Перед инвестором БПК, отмечает собеседник, встанут три проблемы. «Первая: нужно будет искать сырье — яйца индюшек, так как в Башкирии его нет. Вторая — нужны поставщики корма для индюшек, так как кормовой базы республики для таких объемов недостаточно. Третья — вероятная изношенность оборудования»,— отмечает Дмитрий Рылько. Отсутствие у инвестора опыта работы в отрасли, полагает собеседник, — не проблема, если он пригласит на работу хороших специалистов.

По оценке аналитика «Фридом финанс» Александра Осина, стандартная ставка аренды в АПК — 3–5% от стоимости активов предприятия в год. В БПК она может составить ежегодно до 600 млн руб., полагает эксперт.

Дарья Кучеренко, Майя Иванова