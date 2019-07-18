Страхование жилья выводят на старт

До вступления в силу закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС) осталось меньше месяца, и страховое лобби уже говорит об опасности срыва начала его полномасштабного применения. Подготовленная Минфином методика создания региональных программ страхования от ЧС все еще не утверждена Минюстом, и региональные власти могут не успеть предусмотреть в своих бюджетах расходы на них. Страховщики же без гарантии начала полноценной работы закона на территории всей страны начнут избегать заключения договоров с жителями проблемных территорий.

Как стало известно “Ъ”, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит Минфин разрешить региональным властям использовать в процессе разработки программ страхования от ЧС еще не утвержденную Минюстом методику. Минфин утвердил ее своим приказом от 4 июля 2019 года — ровно за месяц до вступления в силу закона о страховании жилья граждан от ЧС.

Напомним, согласно этому закону, такое страхование для граждан остается добровольным — жилые помещения страхуются от рисков его утраты и повреждения от ЧС. Регионы могут заложить в программы и так называемые бытовые риски, которые не являются следствием чрезвычайных ситуаций. Как сказано в методике Минфина, это «внутридомовые аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем, падение на жилое помещение стоящих, висящих объектов, конструкций или их обломков, деревьев, грузов и иных видов имущества, иных событий». В зависимости от финансовых возможностей регионов, ответственность перед населением делится между властями субъекта РФ и страховыми компаниями. Доля участия субъекта в выплате может составить от 5% до 70%, доля страховщиков — от 30% до 95% максимального размера ущерба, подлежащего возмещению. Оплата страховки может включаться в платежный документ за коммунальные услуги.

В процессе обсуждения методики представители регионов заявляли о росте предстоящих расходов. Об увеличении объема бюджетных ассигнований в резервный фонд по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера говорили представители Приморского края. В Краснодарском крае обязательное ведение информационно-разъяснительной работы с населением и реализацию программы оценили в 50 млн руб. ежегодно.

«Есть опасение, что на следующий год регионы, попавшие в беду, не смогут получить вообще никакой помощи от бюджета,— говорит собеседник “Ъ” на рынке.— Для региональных властей предусмотрен инструмент снятия нагрузки с федерального бюджета, и если они им не воспользуются, то ответственность останется на них самих. То есть губернаторам надо по сути стать риск-менеджерами, также надо работать с населением с точки зрения разъяснения программ страхования». По его словам, регионам надо успеть заложить бюджеты на программы, «дальше у них останется время для отладки всех процессов».

Если среди регионов, которые успеют провести всю необходимую подготовку к началу работы закона, окажутся только подверженные ЧС территории, страховщики без гарантии работы механизма по всей стране будут избегать заключения договоров страхования в этих регионах. Начнется «селекция территорий» — такая ситуация была в ОСАГО, когда в убыточных для компаний регионах было сложно купить полис. По данным ВСС, сейчас уровень охвата жилья страхованием в стране остается крайне низким. Например, в Иркутской области, терпящей бедствие от наводнения, этот показатель составляет 3,4%.

Татьяна Гришина