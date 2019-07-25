Отходное место

Муниципальные депутаты города Котельнича Кировской области просят Владимира Путина и правительство РФ отказаться от идеи размещения производства по переработке опасных промышленных отходов на бывшем объекте по утилизации химоружия «Марадыковский». Они уверяют, что для подобных предприятий площадка в поселке Мирном категорически не подходит. Со своей стороны кировские активисты готовят новые акции протеста против реализации проекта. Чтобы погасить конфликт, федеральный оператор по обращению с опасными отходами «РосРАО» везет в Кировскую область группу экспертов для общественного обсуждения проекта.

Городская дума Котельнича (Кировская область) направила на имя президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева официальное письмо, в котором просит пересмотреть решение о перепрофилировании бывшего завода по утилизации химического оружия (УХО) «Марадыковский» под предприятие по переработке промотходов 1–2 классов опасности. Площадка расположена в поселке Мирном на расстоянии 18 км от Котельнича.

В своем обращении депутаты отмечают, что еще в 2000 году региональный совет Всероссийского общества охраны природы создавал общественную экологическую комиссию, которая проводила экспертизу документации, обосновывавшей строительство «Марадыковского» на территории Оричевского района. Эта комиссия пришла к выводу, что площадка для размещения объекта выбрана крайне неудачно. В рамках госпрограммы по уничтожению химоружия предприятие изначально решили строить в густонаселенной части Кировской области с развитым сельским хозяйством, вблизи реки Вятки. Кроме того, по мнению экологов, при выборе площадки не учитывались геологические, гидрологические, микроклиматические и другие природные условия. Напомним, объект был построен в Мирном, потому что там находился второй по величине арсенал с боевыми отравляющими веществами: там хранилось почти 7 тыс. тонн зарина, зомана, VX и ипритно-люизитных смесей. Вывозить их транспортом было опасно, поэтому решили ликвидировать на месте хранения. Объект был запущен в 2006 году, работы по уничтожению химоружия завершились в 2015 году, с тех пор «Марадыковский» простаивал.

При его строительстве к экологам не прислушались. Однако депутаты Котельнича считают, что выводы комиссии не потеряли актуальность. Гордума просит исключить из национального проекта «Экология» мероприятия по перепрофилированию всех объектов по уничтожению химического оружия (включая «Марадыковский») в межрегиональные комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию опасных отходов.

Напомним, соответствующее постановление о перепрофилировании нескольких объектов УХО правительство РФ выпустило в апреле 2019 года. В соответствии с документом, на базе «Марадыковского» будет создано производство с мощностью переработки до 50 тыс. т. отходов в год. Объем инвестиций в проект превышает 5,1 млрд руб., из них 4,3 млрд руб. выделяются из федерального бюджета. Государственным заказчиком строительства выступает госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"».

Решение правительства РФ встретило протест со стороны жителей, политических партий и общественных объединений.

В конце июня на митинг в Кирове собралось свыше полутора тысячи человек, для полумилионного областного центра это была крупная протестная акция. Участники требовали от правительства отменить решение о перепрофилировании «Марадыковского», а местных законодателей призывали принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных и опасных отходов на территорию Кировской области. Также звучали идеи переделать бывший объект УХО в фармацевтический завод или закрыть его.

В ответ на акции протеста в «РосРАО» и региональном правительстве начали проводить разъяснительную работу с кировчанами, рассказывая, что «Марадыковский» не предназначен для обращения с радиоактивными отходами и их туда заводить не будут. В правительстве Кировской области говорят, что на предприятии будет идти переработка органических и неорганических отходов промышленных предприятий: остатки от химических и нефтехимических производств, батарейки, аккумуляторы, электрические кабели, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот и щелочей.

Противники создания нового производства на «Марадыковском» готовят в Кирове новые акции протеста, сообщил активист Валерий Семенищев. В свою очередь «РосРАО» в четверг привезет в Кировскую область команду экспертов во главе с заместителем гендиректора Максимом Корольковым. Вместе с ним приедут представители Минпромторга РФ, Общероссийского объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды, Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Делегация намерена посетить Мирный, осмотреть объект «Марадыковский», а затем встретиться с местными жителями, депутатами и редакторами региональных СМИ.

Параллельно «РосРАО» заказало в ряде регионов социологические исследования, чтобы выяснить мнение местных жителей о возможности появления на близлежащих территориях предприятий по переработке опасных отходов. Опросы пройдут в Удмуртии, Курганской, Кировской, Саратовской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге, где планируется создание таких объектов. Проводить исследование общественного мнения подрядилось ООО «Имидж-Фактор» из Иванова, в Кировской области планируется опросить 600 человек, половину из них — в областном центре. Социологи также планируют выяснить отношение жителей к бренду «Росатом» и узнать, каким каналам информации доверяют люди. Также подрядчик должен будет составить для «РосРАО» именной перечень «позитивных лидеров мнений» и активистов информационного пространства, вызывающих у местных жителей раздражение и негативную реакцию.

Андрей Репин