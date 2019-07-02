В Мирном просят не утилизировать

На митинг против создания предприятия по переработке и утилизации опасных промышленных отходов на бывшем заводе по уничтожению химического оружия «Марадыковский» вышли около 2 тыс. кировчан. Участников митинга не устраивает, что решение о создании нового предприятия было принято без обсуждения с населением, а какие именно отходы будут утилизировать, неизвестно. Застройщик — ФГУП «РосРАО» — обещает, что в регионе не будут утилизировать радиоактивные отходы. Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства РФ отменить решение об утилизации отходов I–II классов опасности в регионе.



Жители Кировской области начали активно выступать против создания предприятия по переработке промышленных отходов I и II классов опасности на бывшем заводе по утилизации химического оружия «Марадыковский» в поселке Мирный Оричевского района. Ранее здесь хранились запасы химического оружия, позже в рамках целевой федеральной программы была организована их утилизация. В 2015 году работа завершилась, и встал вопрос о дальнейшей судьбе завода. Обсуждалась возможность создания фармпроизводства на освободившихся площадях, но идея не получила развития. В апреле 2019 года вышло постановление Правительства РФ, в соответствии с которым «Марадыковский» должен быть преобразован в предприятие по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Комплекс планируется создать к 2023 году, его мощность составит 50 тыс. т отходов в год. Объем инвестиций в проект превышает 5,1 ­млрд руб., из них 4,3 млрд руб. выделят из федерального бюджета. Государственным заказчиком строительства выступит госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"».

Против строительства комплекса выступают жители Кировской области. По разным оценкам, от 1,5 до 2 тыс. жителей Кирова 30 июня вышли на митинг против строительства завода. Их не устраивает, что решение о модернизации «Марадыковского» было принято без учета мнения населения. «Сложилась ситуация, когда мнение граждан не является определяющим. Пенсионная и мусорная реформы показали, что его можно не учитывать», — заявил один из организаторов митинга Валерий Семенищев.

Куратор кировского отделения экологического движения Fridays for future Федор Калинин заявил, что никто не может получить информацию о том, что именно будет перерабатывать предприятие: «Нам говорят, что все решат где-то там. Уже решили по пенсиям, по НДС, по ограничениям рунета. Вот теперь решают по экологии. Похоже, ребята из разных серых зданий забывают, что главным источником власти в России является ее многонациональный народ».

По словам вице-спикера регионального заксобрания, члена ЛДПР Владимира Костина, решение о переформатировании «Марадыковского» принималось на федеральном уровне, значит, и протест граждан адресован Правительству РФ. «Многие считают, что мы сейчас противопоставляем себя власти. Это не так, мы просто объясняем власти, что с нашим мнением нужно считаться. Наше обращение должно быть адресным. Все те, кто сегодня пришли на этот митинг, говорят: "Нет появлению полигона" — в адрес Правительства РФ. Региональная власть в этом вопросе должна нас поддержать. Это наши представители, на нашей территории. Мы их выбирали, и они должны быть с нами», — уверен депутат.

По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства РФ отменить решение о перепрофилировании «Марадыковского» и принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных отходов и отходов I и II классов опасности на территорию Кировской области для их обезвреживания, переработки, утилизации и захоронения. Также участники митинга предложили Министерству промышленности и торговли РФ вернуться к идее перепрофилирования «Марадыковского» в фармзавод или закрыть его.

В региональном правительстве сообщают, что в Мирном будут перерабатывать отходы промышленных предприятий: органические (отходы химического и нефтехимического производства) и неорганические (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, электрический кабель, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей). Начальник управления по коммуникациям ФГУП «РосРАО» Дениса Плещенко говорит, что мощности «Марадыковского» не предназначены для обращения с радиоактивными отходами. Также в «РосРАО» обещают включить представителей Кировской области в рабочую группу по экологии общественного совета госкорпорации «Росатом», которая будет рассматривать вопросы реформирования системы обращения с опасными отходами. «РосРАО» также планирует вынести на общественное обсуждение проектные решения, для чего будет создан научно-экспертный совет. По планам компании, в 2019 году начнется проектирование комплекса, в 2020 году будет проводиться его согласование в различных инстанциях, также пройдут общественные слушания, а реконструкция завода начнется не раньше 2021 года.

Андрей Репин