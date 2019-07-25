«ОДК-Авиадвигатель» за год увеличил кредиторскую задолженность на 700%

АО «ОДК-Авиадвигатель» ухудшило финансовые показатели в 2018 году, говорится в опубликованном отчете общества. Выручка предприятия в 2018 году составила 10,8 млрд руб., что на 6% меньше объемов 2017 года (11,4 млрд руб.). Чистая прибыль снизилась на 47% — с 118 млн руб. в 2017 году до 62 млн руб. в 2018-м. Сокращение выручки в отчете объясняется снижением продаж газотурбинных электростанций. Доля НИОКР в выручке достигла 74% (в 2017 году — 60%).

В отчете АО говорится также об увеличении в 2018 году сразу на 708% кредиторской задолженности. Она увеличилась на 14,2 млрд руб.— до 16,2 млрд руб. В отчете поясняется, что рост «кредиторки» произошел в основном из-за опережающего финансирования со стороны государства программы по созданию авиадвигателя ПД-35 и авансов в рамках действующих контрактов на поставку ГТЭС.

Конструкторское бюро «Авиадвигатель» является разработчиком газотурбинных двигателей для гражданской авиации, а также промышленных газотурбинных установок для энергетики, транспортировки газа и нефти, поставщиком газотурбинных электростанций. Основное производство расположено в Перми. Входит в состав госкорпорации «Ростех».