BBC: «дочь Путина» участвует в проекте строительства медцентра за 40 млрд рублей

Мария Воронцова, которую называют дочерью российского президента Владимира Путина, стала одним из учредителей АО «Номеко», сообщила «Русская служба BBC». Эти сведения подтверждает «СПАРК-Интерфакс»: в компанию госпожа Воронцова вложила 100 тыс. руб., получив долю в 20%. О том, что Мария Воронцова является старшей дочерью президента Владимира Путина, сообщало издание The New Times.

«Номеко» занимается масштабным проектом — созданием многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области. Проект реализует группа клиник «Согаз медицина», финансирование в проект со стороны государства и связанного с ним бизнеса может составить 40 млрд руб. Компания «Номеко» в начале июля организовала отраслевой симпозиум, на котором выступили вице-премьер Татьяна Голикова, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Репортаж об этом мероприятии показывал телеканал «Россия 1».

Отметим, агентство Reuters в 2015 году сообщило, что председатель правления и заместитель председателя совета директоров Газпромбанка Андрей Акимов подтвердил ему, что младшая дочь президента Владимира Путина Катерина носит фамилию Тихонова и руководит фондом «Иннопрактика» при МГУ. Спустя несколько часов пресс-служба банка опровергла информацию агентства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию. «В последние годы наблюдается громадное количество слухов на тему семейных связей Владимира Путина, и в частности его дочерей. Доля точной информации во всех таких публикациях смехотворно мала»,— ответил он.

Сам Владимир Путин никогда не подтверждал, что Мария Воронцова и Екатерина Тихонова его дочери. Президент также заверял, что никто из его родственников не занимается бизнесом и политикой.