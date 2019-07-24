Путин призвал глав регионов лично ликвидировать последствия ЧС

Президент России Владимир Путин заявил, что главы регионов должны принимать активное участие в борьбе с чрезвычайными происшествиями. «Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач»,— сказал на правительственном совещании глава государства, узнав, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко не возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий паводка (цитата по ТАСС).

В настоящее время, как сообщил присутствующий на встрече вице-премьер Виталий Мутко, комиссию возглавляет председатель областного правительства. «Это неправильно, это даже странновато»,— ответил президент.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

О наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».