ОП будет наблюдать за выборами губернатора Петербурга в Ленинградской и Псковской областях

Общественная палата Санкт-Петербурга намерена обеспечить наблюдение за выборами губернатора, в том числе, в Псковской и Ленинградской областях. Удаленные участки требуют определенной организационной работы, поэтому данный вопрос сейчас находится в стадии решения. Об этом со ссылкой на председателя городской Общественной палаты Нину Кукурузову сообщает «Интерфакс».

По словам госпожи Кукурузовой, в настоящий момент решается, будут ли на участках в других регионах дежурить наблюдатели от Общественной палаты Петербурга, либо этим займутся доверенные лица из числа местных общественников.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в выборах губернатора Петербурга примут участие четверо кандидатов (в алфавитном порядке) — Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Напомним, что выборы главы города пройдут в Петербурге в единый день голосования 8 сентября.