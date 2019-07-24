России предрекли «второй Чернобыль»

Росприроднадзор заявил об угрозе экологической катастрофы в России — «экологического Чернобыля». Глава ведомства Светлана Радионова в интервью газете «Известия» рассказала, что опасность представляет заброшенный завод «Усольехимпром» в Иркутской области, территория которого сильно загрязнена ртутью, а рядом протекает река Ангара, приток Енисея. Если опасные вещества попадут в воду, они могут заразить огромную площадь.

У властей есть план, как решить проблему загрязненного завода, но он пока проходит экспертизу. А сам город Усолье-Сибирское с ноября прошлого года живет в режиме чрезвычайной ситуации, рассказала «Коммерсантъ FM» главный редактор «Усольской городской газеты» Марина Перевалова: «Проблемы там начались более 20 лет назад. Цех ртутного электролиза был закрыт, а демеркуризацию не проводили. Из-за этого накопилось ртутное озеро, которое уходит в Ангару и так далее. Ситуацию пытаются разрешить все это время, даже есть федеральная программа по демеркуризации ртути, а проект по удалению металла и его паров из бывшего цеха находится на госэкспертизе в Красноярске. Но пока все остается в прежнем состоянии. Между тем, город уже год живет в режиме чрезвычайной ситуации. Чтобы решить проблему, рассматривались два проекта. В рамках одного предполагалось построить саркофаг. Но такая инициатива не прошла экспертизу, поскольку в ней не учитывался город Иркутск, который очень близко подходит к заводу. Второй проект был связан с вывозом ртутных отходов на предприятие, которое занимается их утилизацией где-то на Кубани».

Между тем, в правительстве Иркутской области заявили, что не имеют полномочий, чтобы организовать утилизацию на «Усольехимпроме» — формально предприятие считается действующим, так как еще не полностью прошло процедуру банкротства. К тому же, многие его земли находятся в федеральной собственности. Тем не менее, местные власти убрали с территории завода несколько тысяч баллонов с химикатами.

«Усольехимпром» был самым большим химическим предприятием за Уралом с 1936 года. В 2005 на территории предприятия производили поликристаллический кремний. «Усольехимпром» признали банкротом и закрыли в августе 2017 года. Генеральным директором на момент закрытия, по данным СПАРК «Интерфакса», был Михаил Максимов. В разное время он занимал должности генерального директора аэропорта Кольцово, министра инвестиций и развития Свердловской области и главы Минэкономики региона. В ноябре 2017 года суд взыскал 11 млн руб. с «Усольехимпрома» за загрязнение Ангары в результате сброса загрязняющих веществ с территории химического предприятия. В ноябре 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим чрезвычайной ситуации с угрозой распространения химического загрязнения с территории завода из-за того, что жители похищали с его территории зараженные металл и стройматериалы. Сейчас на промышленной площадке предприятия находится очаг ртутного загрязнения, поскольку ртуть на «Усольехимпроме» использовали с 1970 по 1998 год для производства хлора и каустической соды. После цех закрыли и признали нерентабельным. Эксперты полагают, что на площадке находится около 117 тонн ртути, металл содержится в самих контрукциях цеха. Также в шламонакопителе было обнаружено 725 тонн сульфидного шлама, который тоже содержит ртуть.

Эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов рассказал «Коммерсантъ FM», что такая ситуация типична для российских регионов, и все давно знают, как ликвидировать подобные загрязнения. Более опасно использование зараженных материалов для строительства, подчеркнул эксперт: «Если материалы сдали в металлолом, то это не такая большая опасность, поскольку при его переработке идут определенные процессы, и ртуть, как правило, нивелируется тем объемом металла, который там образуется. А если какие-то материалы используются в строительстве, то это, конечно, вещь недопустимая.

Ртуть испаряется даже в небольших концентрациях, человек все это вдыхает, и химический элемент в организме накапливается.

Но люди-то этого не понимают: кто-то увидел лежащие без дела стройматериалы, кирпичи хорошие, взял их и понес к себе домой. Это плохо может закончиться, особенно для детей. К сожалению, это вещь, в общем-то, стандартная для нашей страны. После 1990-х годов, когда очень много предприятий были заброшены, аналогичные ситуации были практически в каждом регионе. Ртуть — металл, который никуда не денется, он рано или поздно где-то себя проявит. Можно деактивацию проводить, утилизировать, эти процессы уже отработаны, но на это нужны немалые средства. Как правило, у местных властей их нет, и они отделываются шапкозакидательством: или просто присыплют опасную территорию землей, или куда-нибудь вывезут ртутьсодержащие материалы подальше в тайгу, чтобы никто не видел. Вот это самое опасное. Между тем, это же ценный материал, он и денег стоит немалых. Так что найти применение ртути вполне можно».

В прошлом году тендер на разработку нового проекта демеркуризации на «Усольехимпроме» выиграла компания «ГеоТехПроект». Там отказались комментировать ход работ.

Иван Корякин, Сергей Гусев