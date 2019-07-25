Ginza Project завязал с розницей

Холдинг Ginza Project полностью свернул свою розничную сеть «Allfoods. Овощи, фрукты и другие продукты». На месте последнего магазина сети, расположенного в Петербурге, холдинг открыл ресторан кавказской кухни «Мамалыга-бар». По мнению экспертов, магазины Allfoods открывались в конкурентных локациях и не имели преимуществ по цене и ассортименту.

Ginza Project несколько месяцев назад закрыл свой последний магазин сети «Allfoods. Овощи, фрукты и другие продукты» на Большом проспекте Петроградской стороны, рассказал “Ъ” источник на рынке. «Магазин не показал должной динамики, и мы давно приняли решение о его закрытии»,— отметил представитель Ginza Project. По его словам, проект Allfoods с самого начала носил тестовый характер и не являлся приоритетным направлением для компании. На месте закрывшегося магазина сейчас работает ресторан холдинга — «Мамалыга-бар».

Розничный проект Allfoods Ginza Project начал развивать в 2015 году, открыв первую точку в Москве. На петербургский рынок продуктовая сеть вышла через три года (см. “Ъ” от 26.01.2018). Первый в городе магазин Allfoods, включающий мини-кафе и винную лавку, занял двухэтажное помещение площадью 250 кв. м в БЦ «Орбита». В его ассортименте было представлено 7 тыс. товарных наименований. Средний чек петербургского магазина составлял 1000 рублей. «Если пилотный проект покажет хорошие результаты, то в Петербурге может появиться 15–20 точек, площадью от 100 кв. м»,— говорил “Ъ” совладелец Ginza Project Вадим Лапин.

Холдинг Ginza Project был создан в 2003 году в Петербурге, его основателями выступили Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин. В управлении компании находится более 150 проектов (рестораны, кафе, бортовой кейтеринг, апартаменты). Наиболее известные заведения компании — Даниловский рынок, рестораны Sixty, Christian, «Карлсон», Terrassa, «Мансарда», Obed Bufet, а также сеть «Мари VANNA» представленная в Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Ginza Project утверждают, что за 16 лет работы привлекли в развитие собственных проектов $500 млн, а их выручка год к году выросла на 13%. Конкретные показатели в компании не раскрывают. По оценкам агентства «Infoline-Аналитика», в 2018 году оборот Ginza Project превысил 16 млрд рублей.

Планы по масштабированию розничного проекта Ginza Project озвучивал и применительно к российскому рынку в целом. В 2017 году компания обещала открыть до 30 магазинов в российских городах-миллионниках. Стоимость открытия одного магазина в холдинге оценивали в 25 млн рублей, инвестиции в развитие сети могли соответственно достигнуть 750 млн рублей. В магазинах сети были представлены фрукты, овощи, мясо, морепродукты, фермерские молочные продукты, собственная кулинария. По данным агентства «Infoline-Аналитика», на пике в состав сети входило шесть магазинов в Москве и один в Петербурге. В мае “Ъ” сообщал, что Ginza Project сократил свою сеть до одного магазина в Петербурге, а также прекратил сотрудничество со структурами «АгриВолги» в другом розничном проекте — сети «Углече Поле. Органик маркет» (см. “Ъ” от 13.05.2019). Холдинг управлял магазином под этим брендом, расположенным в Москве в районе Патриарших прудов. В случае успеха магазина партнеры собирались совместно открывать новые объекты сети в пределах МКАД. В Ginza Project подчеркивали, что помогали «Углече Поле. Органик маркет» запустить один магазин, но «в дальнейшем отношения к проекту не имели».

Магазины Ginza Project открывались в местах с высокой арендной платой и концентрацией продуктовых сетей сегмента «средний плюс» и «премиум», а также кафе и ресторанов, отмечает консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова. Кроме того, сеть имела высокий ценник на товары, не до конца понятный ассортимент и не занималась активным продвижением, перечисляет эксперт. Сильные компетенции в сфере общепита и гастропространств не в полной мере применимы к классическим магазинам, добавляет гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Розничный проект требовал отвлечения финансовых и управленческих ресурсов, и в Ginza Project довольно быстро поняли, что этот шаг был лишним, указывает аналитик. Под управлением холдинга рентабельность баров и ресторанов будет существенно выше, чем магазинов, уверен он.

Константин Куркин