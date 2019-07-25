Студенты-медики договорились о джихаде

Как стало известно “Ъ”, главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу закончило расследование резонансного уголовного дела о нападении в прошлом году на храм Михаила Архангела в Грозном. Преступление, жертвами которого стали двое полицейских и прихожанин храма, совершили четверо молодых людей, учившихся в медицинском колледже. Большинство из нападавших выросли во вполне благополучных семьях, но затем создали в мессенджере WhatsApp группы, в которых стали обсуждать события в Сирии и якобы происходящие в других странах притеснения мусульман. В итоге студенты, вооружившись двустволкой, ножами и «коктейлями Молотова», решили совершить громкое преступление в чеченской столице, но полицейские ликвидировали злоумышленников.

Основными участниками группы являлись Ахмед Цечоев, Микаил Элисултанов, а также братья-близнецы Амир и Али Юнусовы. Руководитель отдела по расследованию особо важных дел ГСУ СКР Георгий Овчаренко рассказал “Ъ”, что, по отзывам однокурсников по Чеченскому базовому медицинскому колледжу, все они поначалу исповедовали традиционный ислам, однако в конце второго курса Амир Юнусов начал создавать в приложении WhatsApp группы, которые он называл словами на арабском языке. В данные группы Амир добавлял всех своих друзей и знакомых, с которыми они обсуждали видеоролики боевых действий в Сирии, вопросы вероисповедания, а также высказывания некоторых духовных лидеров других стран о необходимости ведения так называемого «джихада» — священной войны мусульман против неверных. Причем, по мнению однокурсников, больше всех высказывались в этих группах Ахмед Цечоев, приехавший в Грозный из Ингушетии, и Амир Юнусов.

Постепенно от переписки друзья перешли к тайным встречам, на которых те же вопросы обсуждались уже лично.

Примерно в конце февраля — начале марта 2018 года Цечоев, Юнусовы, а также Микаил Элисултанов начали говорить о том, что пора действовать самим, совершив в Грозном нападение на полицейских или людей, исповедовавших другую религию. Причем полицейским решили мстить почему-то за боевые действия в Сирии, в которых, как известно, принимает участие военная, а не обычная полиция. В конце концов свой выбор злоумышленники остановили на единственной в чеченской столице православной церкви, охранявшейся сотрудниками полиции из Саратовской области.

Молодые люди посетили территорию храма Михаила Архангела, чтобы провести там разведку. У калитки увидели пару полицейских, решив, что смогут справиться с ними в ходе внезапного нападения, а затем напасть на посетителей самого храма и поджечь его. На вагончик, в котором в это время отдыхали другие полицейские, как потом выяснилось, внимание они не обратили, и именно эти стражи порядка в итоге обезвредили злоумышленников.

Достать боевое оружие студентам не удалось. Тогда молодые люди через интернет заказали себе ножи, пейнтбольные гранаты и дымовые шашки, нашли в сети рецепт, по которому изготовили «коктейль Молотова», который разлили в бутылки и в небольшую канистру, а Элисултанов принес из дома двустволку ИЖ-27 12-го калибра с патронами, которую его отец одолжил у соседа, чтобы перестрелять бродячих собак, досаждавших местным жителям.

Ружье и бутылки спрятали в чехол от гитары, ножи и гранаты — по карманам.

Перед тем как отправиться на проспект Ахмата Кадырова, где расположен храм, заговорщики устроили еще одно собрание. Для него нашелся повод — день рождения Микаила Элисултанова. Поздравив его, молодые люди потребовали, чтобы все собравшиеся приняли присягу, необходимую для того, чтобы никто из них не отказался от запланированных группой действий. Присягнули все, за исключением еще одного студента — Тамерлана Бакаева.

19 мая четверо студентов на такси приехали на проспект Кадырова, попросив их высадить примерно в километре от храма. В 15:30 они напали на пост у ворот. Причем, как отметил “Ъ” полковник юстиции Овчаренко, действовали новоявленные ваххабиты как их идеологические противники из числа скинхедов: внезапно набросились стаей на первого полицейского, нанося ему удары ножом. Забрав у убитого старшего сержанта Кайрата Рахметова пистолет, они тяжело ранили из него второго полицейского, старшего сержанта Владимира Горскова, а потом добили его ножами.

Услышав стрельбу и крики, прихожане заперли двери храма, тогда нападавшие начали стрелять через них, ранив одного из мужчин.

Затем молодые люди рассредоточились по территории в поисках новых жертв. Одной из них стал житель Грозного Артур Вшивков, на свою беду носивший куртку военного образца. Ему, как установили потом эксперты, преступники нанесли не менее 50 ножевых ранений. Причем били ножами с такой силой, что сломали один из них. Артура Вшивкова потом похоронили на территории храма. Само нападение, в ходе которого преступники также использовали боеприпасы для пейнтбола, чтобы, очевидно, вызвать панику, заняло всего несколько минут.

В этот момент из вагончика, находившегося на территории храма, выскочили другие полицейские, вступившие в бой с нападавшими. В ходе перестрелки ранения получили еще два стража порядка, при этом все четверо преступников были уничтожены. Устроить резню в самом храме и поджечь его, как они планировали, злоумышленникам не удалось.

Руководство ГСУ СКР по СКФО немедленно отправило на место происшествия своих сотрудников, которые организовали расследование. При этом цинизм и дерзость бандитов, несмотря на их молодость, потрясли даже опытных следователей. Чтобы восстановить всю картину происшедшего, сотрудникам ГСУ СКР пришлось проделать огромную работу. Были проведены десятки обысков и осмотров, назначено около сотни экспертиз, допрошено более 200 человек. Особенно тщательные проверки проводились в колледже, где учились нападавшие.

По итогам расследования уголовное преследование убитых в ходе отражения нападения студентов, а им вменялся с десяток статей УК, было прекращено в связи с их смертью по нереабилитирующим основаниям.

При этом, по словам полковника Овчаренко, в ходе следствия было установлено, что никакой связи с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» и боевиками, действующими в Сирии, у студентов не было.

Совершенное ими преступление было признано спонтанным.

Тамерлан Бакаев, осведомленный о планах группы, но не принявший участия в нападении, признал свою вину и в особом порядке был приговорен Заводским судом Грозного за несообщение о готовящемся преступлении (ст. 205.6 УК РФ) к штрафу.

Полицейские, погибшие в ходе нападения и отразившие его, были награждены орденами Мужества. Интересно, что некоторые из них продолжают служить в Чеченской Республике и охранять храм Михаила Архангела. Безопасность прихожан самой церкви после происшедшего была усилена, в том числе с помощью технических средств.

Следует отметить, что в производстве следователей ГСУ СКР по СКФО сейчас находится несколько похожих уголовных дел, в том числе в отношении Али Бакаева, в марте 2017 года со своими единомышленниками-ваххабитами организовавшего нападение на часть Росгвадии в Наурском районе Чечни. Преступникам, вооруженным ножами, автоматами для страйкбола и бутылками с зажигательной смесью, тогда удалось прорваться на территорию части, убить пятерых военнослужащих, похитить настоящие автоматы и пулемет, после чего ответным огнем гвардейцев шестеро нападавших были уничтожены. Сам Бакаев, не принимавший участия в акции, скрылся за границей. Ибрагим Джамалов, один из соучастников нападения, помогавший бандитам, по приговору Наурского райсуда Чечни получил восьмилетний срок.

Бакаева объявили в международный розыск по линии Интерпола, а в прошлом году задержали на Украине. Генпрокуратура России обратилась к властям этой страны с запросом об экстрадиции Бакаева, но он до сих пор не удовлетворен. Более того, по сообщениям украинских СМИ, через несколько месяцев пребывания в СИЗО Бакаева перевели под домашний арест, а затем и вовсе освободили. Сейчас он пытается получить политическое убежище в этой стране.

Николай Сергеев