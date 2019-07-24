Два препарата компании «Биокад» внесены Минздравом в перечни жизненно необходимых

Комиссия Минздрава РФ одобрила включение двух препаратов биотехнологической компании «Биокад» в лекарственные перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) и Обеспечение необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) на следующий год. В данный список были включены препараты абиратерон ацетат и нетакимаб, сообщили в пресс-службе компании.

Первый препарат (абиратерон ацетат) применяется для лечения рака предстательной железы. Его применение позволяет увеличить выживаемость пациентов с агрессивной формой рака, тормозит прогрессирование заболевания, сохраняет более высокое качество жизни по сравнению со стандартным курсом химиотерапии.

Что касается нетакимаба, то он представляет собой первое отечественное оригинальное высокогуманизированное моноклональное антитело, ингибитор IL-17. Препарат зарегистрирован на территории РФ и показан для лечения среднетяжелых и тяжелых форм псориаза.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Биокад» инвестировал 737 млн рублей в разработку нового отечественного оригинального иммуноонкологического препарата пролголимаб для терапии меланомы.