«Биокад» инвестировал в разработку нового отечественного онкопрепарата 737 млн рублей

Биотехнологическая компания «Биокад» представила в рамках V Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи» результаты клинического исследований нового отечественного оригинального иммуноонкологического препарата пролголимаб для терапии меланомы. Инвестиции в проект на сегодняшний день составили 737,2 млн рублей, сообщили в компании.

В исследовании приняли участие 126 пациентов старше 18 лет из России и Белоруссии с нерезектабельной или метастатической меланомой. Полный или частичный ответ в 1 линии терапии препаратом пролголимаб наблюдался у 48% пациентов. 12-месячная выживаемость без прогрессирования болезни в данной группе пациентов составила 44,6%, а общая выживаемость достигла 71,8%. Также исследование показало, что новый препарат обладает благоприятным профилем безопасности с низкой частотой отмены терапии из-за нежелательных явлений.

Исследование проводилось с целью регистрации препарата пролголимаб на территории РФ по показанию «нерезектабельная или метастатическая меланома», получение которой ожидается осенью этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что другой препарат производства компании «Биокад» — бевацизумаб — в три раза увеличил доступность таргетной терапии для российских пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.