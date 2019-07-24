Бывший президент Киргизии собирается вылететь в Москву с российской авиабазы

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что в среду, 24 июля, вылетит в Москву с авиабазы РФ в городе Кант. «Нет, вы не думайте, там не бомбардировщик, не истребитель, обычный борт»,— заверил он (цитата по «РИА Новости»). Господин Атамбаев ранее уточнял, что полетит в Москву «на пару дней».

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. После ухода с поста главы государства был лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК). В мае сложил с себя полномочия лидера СДПК и приостановил членство в ней.

Спецкомиссия, созданная парламентом Киргизии, заподозрила господина Атамбаева в сокрытии доходов и коррупции. 17 июня в отношении него были выдвинуты обвинения по девяти пунктам. В конце июня парламент Киргизии лишил бывшего президента неприкосновенности.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Правящей партии Киргизии не дали стать оппозиционной».