Колеса поворачиваются к экспорту

Объединенная металлургическая компания (ОМК), крупнейший производитель цельнокатаных железнодорожных колес (ЦКК) в России, в ближайшие годы может вернуться к экспорту колес на традиционные рынки, поскольку в компании ожидают снижения внутреннего спроса. В этом году на фоне дефицита колес в РФ их цена взлетала до 100 тыс. руб. за штуку. Но, по мнению аналитиков, повторение такой ситуации в будущем маловероятно. В ОМК ждут следующего всплеска спроса в начале 2030-х годов, когда ожидается массовое обновление подвижного состава.

Объединенная металлургическая компания Анатолия Седых в случае падения внутреннего спроса готова нарастить экспортные поставки цельнокатаных железнодорожных колес. Как заявил журналистам директор по продажам железнодорожных колес Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в ОМК) Алексей Долгов, в следующем году дефицита на внутреннем рынке не должно быть с учетом увеличения мощностей российскими производителями ЦКК и экспортных возможностей украинского «Интерпайпа».

Господин Долгов отметил, что традиционными покупателями колеса производства ОМК были компании из США, которые, по его словам, готовы приобретать 40–60 тыс. колес в год. Также ОМК поставляла колеса в Польшу, Прибалтику, Чехию, Словению, Словакию, Болгарию. Поставки в Индию составляли 20 тыс. штук. По словам господина Долгова, Корея и Тайвань готовы покупать колеса для высокоскоростных поездов по привлекательным для ОМК ценам.

Сейчас колеса ОМК идут на экспорт в направлении дальнего зарубежья во исполнение контрактов 2017 года. «Начиная с 2018 года, чтобы удовлетворять растущий внутренний спрос, мы резко сократили экспортные поставки до минимума и перестали заключать новые контракты. В результате в 2019 году экспорт в дальнее зарубежье составит менее 1,5% от общего объема производства, плюс небольшие поставки в Беларусь»,— прокомментировал “Ъ” представитель ОМК.

В этом году компания увеличит производство на 50 тыс., до 950 тыс. штук, а к 2020 году планируется нарастить до 1 млн колес.

Evraz, второй по величине производитель ЦКК (выпускает около 280 тыс. штук), планирует увеличить производство на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК) на 65 тыс. штук к 2020 году. В Evraz отказались прокомментировать вопрос об экспортных планах. Поставки «Интерпайпа» в Россию доходят до 200 тыс. ЦКК. Казахстанский «Проммашкомплект» в 2019 году может поставить в РФ до 250 тыс. штук. Китайский импорт прогнозируется в объеме до 70 тыс. колес.

Производители ЦКК последние два года жили в условиях повышенного спроса на колеса, который был вызван ростом грузооборота и списанием вагонов, которые выработали свой ресурс. Начало следующего цикла роста спроса в ОМК ожидают в 2024–2026 годах. «Серьезный спрос будет в 2030-х годах, когда опять будет массовое списание подвижного состава»,— считает господин Долгов. В последующие годы доля экспорта будет меняться в зависимости от спроса на внутреннем рынке. При низкой внутренней потребности в 2014–2016 годах, когда загрузка ВМЗ доходила до 37%, экспортные поставки составляли почти треть от объема выпуска, рассказывает представитель ОМК. «В процентном соотношении объем экспорта к объемам выпуска вряд ли превысит традиционные 10%»,— прогнозируют в компании.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что мощности российских производителей позволяют полностью обеспечить внутренний спрос на цельнокатаные колеса и осуществлять масштабные экспортные поставки начиная с 2021 года, а проблемы дефицита 2018–2020 годов связаны с уникальным сочетанием факторов, повторение которого невозможно. По его словам, в структуре парка подвижного состава России растет доля вагонов с увеличенной осевой нагрузкой, которые используют колеса с более высокой прочностью и характеризуются большими межремонтными пробегами.

Поэтому выпуск вагонов в России в период до 2030 года не будет превышать 55 тыс. единиц в год, потребление колес будет иметь тенденцию к сокращению, что сформирует возможности для расширения экспорта и в страны «пространства 1520», и дальнего зарубежья.

«Крупнейшие производители колес активно задумываются о формировании функции управления запасами и трейдинга, что позволит в периоды низкого спроса и низких цен не снижать избыточно производство, а формировать адекватный уровень складских запасов, обеспечивающий возможность выполнения обязательств перед российскими покупателями по долгосрочным контрактам, поставок на спотовый рынок и зарубежным клиентам»,— говорит господин Бурмистров.

Евгений Зайнуллин