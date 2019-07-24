300 обезьян из Вьетнама были ввезены на Кубань для постановки опытов и умерщвления

Южная оперативная таможня выявили факт незаконного ввоза 300 яванских макак из Вьетнама. Компания-импортер задекларировала ввоз пяти партий животных в качестве «зоопарковых или цирковых», однако приматы использовались в одном из НИИ Кубани для постановки медицинских опытов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Таможенники выявили обман в ходе проверочных мероприятий. Как отмечают в ведомстве, научно-исследовательская работа с животными предполагает получение ветеринарных сертификатов, разрешения Россельхознадзора и ряда других документов.

К моменту проверки на 151 обезьяне были поставлены опытов, в последствии они были убиты. 149 приматов живы, их планируют передать в зоопарки ЮФО и других федеральных округов.

В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Наказание по данной статье составляет от трех до семи лет лишения свободы.

Андрей Ульченко