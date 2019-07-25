Девять миллиардов на оздоровление

Совет акционеров ПАО «Курганмашзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») принял решение об увеличении уставного капитала компании в 55 раз — со 167,8 млн до 9,27 млрд руб. путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которые будут размещаться по закрытой подписке. Таким образом акционеры планируют сократить долговую нагрузку и провести финансовое оздоровление предприятия. Эксперты отмечают, что, помимо докапитализации, для возвращения на финансовый рынок в качестве полноценного заемщика Курганмашзаводу необходимо провести реструктуризацию долгов.



Акционеры ПАО «Курганмашзавод» — единственного в России предприятия, занимающегося производством боевых машин пехоты — на внеочередном общем собрании 23 июля приняли решение об увеличении уставного капитала компании со 167,797 млн руб. до 9,267 млрд руб. Сделано это будет путем размещения по закрытой подписке 9,1 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций общества стоимостью один рубль. Отчет о решении опубликован на портале раскрытия правовой информации «Интерфакса». За дополнительную эмиссию проголосовало 99,3% акционеров.

«Решение об увеличении уставного капитала продиктовано необходимостью привлечения дополнительных инвестиций для обеспечения текущей хозяйственной деятельности и снижения долговой нагрузки»,— прокомментировали в пресс-службе Курганмашзавода. Среди потенциальных приобретателей в документе указано АО «РТ-Курганмашзавод». Более подробную информацию в компании не раскрывают, ссылаясь на постановление правительства №400 от 4 апреля 2019 года.

ПАО «Курганмашзавод», помимо БМП, выпускает также гусеничные вездеходы, погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, оборудование для компаний нефтегазовой сферы. Производитель находится в трудном финансовом положении и обременен долгами, его общая задолженность составляет десятки миллиардов. В частности, Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Рособоронэкспорта» к предприятию о взыскании 5,4 млрд руб. В феврале этого года ПАО «Курганмашзавод» перешло под акционерный контроль «Ростеха»: входящее в госкорпорацию НПО «Высокоточные комплексы» приобрело 74,5% акций курганского предприятия. Также в число соучредителей входят АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» и ОАО «Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения».

С 2014 года предприятие работало в убыток, в 2017-м его размер составил рекордные 108,2 млрд руб. После перехода под контроль НПО «Высокоточные комплексы» ситуацию удалось переломить: по итогам 2018-го предприятие получило прибыль в размере почти 200 млн руб. В апреле сообщалось, что благодаря выделенному «Ростехом» финансированию, ситуация стабилизировалась — началась «ритмичная поставка» комплектующих и материалов, своевременные отчисления налогов в бюджеты, платежи за потребленные энергоресурсы, выплата зарплаты без задержек.

«Значительное увеличение капитала Курганмашзавода, насколько можно судить по другим аналогичным ситуациям, проведено по поручению и на деньги основного кредитора, то есть государства, чтобы завод мог возобновить в полном объеме нормальную хозяйственную деятельность, в том числе на рынке заимствований,— комментирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК “Фридом финанс” Александр Осин.— После докапитализации в размере 9,1 млрд руб. финансовый леверидж компании — соотношение заемного капитала к собственному — все равно останется высоким, на уровне 9, при норме даже для крупных финансово устойчивых компаний примерно от 1 до 3. Поэтому, помимо этой меры, заводу для выхода на рынок в качестве полноценного заемщика понадобится еще и реструктуризация долга, связанная с его уменьшением».

Артур Якушко