Каталонцев настигает доплата

Во вроде бы уже завершившейся эпопее с переходом форварда сборной Франции Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» наметился новый поворот. Вчера глава испанской футбольной лиги Хавьер Тебас подтвердил, что мадридцы подали в лигу официальную жалобу на действия каталонцев и потребовали блокировать переход Гризманна, пока «Барселона» не заплатит им €80 млн в дополнение к ранее уже полученным €120 млн. По словам господина Тебаса, лига действительно может запретить Гризманну играть в «Барселоне», если выяснится, что она нарушила правила и вступила в переговоры с французом раньше позволенного срока. При этом он не исключает никаких вариантов.

Переход форварда сборной Франции Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» был оформлен 12 июля. В тот день представители каталонской команды перевели на счет испанской лиги €120 млн. Именно такую сумму требовалось уплатить, чтобы активировать содержавшийся в контракте Гризманна с «Атлетико» пункт о безусловном выкупе прав на него (в таких случаях, согласно требованиям испанской лиги, расчеты между клубами проводятся через нее). Однако в «Атлетико» уже тогда заявили, что считают размер компенсации несправедливым.

Возмущение мадридцев вызвало то, что «Барселона» выкупила контракт Гризманна после 1 июля. Если бы она сделала это раньше, то француз обошелся бы ей в €200 млн. Именно такой была цена его безусловного выкупа до означенной даты. В обоснование своей позиции в «Атлетико» указывали, что действия «Барселоны» и самого игрока носили недобросовестный характер. По версии мадридцев, каталонцы и Гризманн вступили в переговоры еще в середине февраля, а уже в марте обо всем договорились. При этом правила Международной федерации футбола (FIFA) разрешают клубам вступать в контакт с чужими игроками без дозволения их действующих нанимателей не ранее чем за шесть месяцев до истечения их контрактов (соглашение Гризманна с «Атлетико» было рассчитано до лета 2023 года). В «Атлетико» настаивают на том, что фактически сделка была заключена еще до 1 июля, что, по их мнению, обязывает «Барселону» доплатить еще €80 млн.

Поначалу заявления «Атлетико» трудно было воспринимать всерьез. Ведь непросто представить вариант, при котором финансовые условия уже состоявшегося трансфера могут быть пересмотрены. Но после заявлений президента испанской лиги Хавьера Тебаса радиостанции Onda Cero ситуация уже не выглядит столь однозначной. Господин Тебас подтвердил, что «Атлетико» подал жалобы на действия «Барселоны» как в испанскую лигу, так и в Федерацию футбола Испании, которые уже открыли расследования. При этом в заявлении мадридцев содержится требование запретить Гризманну играть за «Барселону», пока последняя не рассчитается с «Атлетико». Но интереснее то, что Хавьер Тебас заявил, что заблокировать трансфер Гризманна лига действительно может. «"Атлетико" подал жалобу и оспаривает передачу трансферного листа "Барселоне". И лига располагает возможностью заблокировать переход. Сейчас запущен процесс разбирательства, и в итоге должно быть вынесено какое-то решение»,— сказал Хавьер Тебас, добавив, что не исключает никаких вариантов развития событий.

Добавим, что, если испанская лига в этом споре встанет на сторону «Атлетико» и «Барселоне» действительно придется доплатить €80 млн, переход Антуана Гризманна поднимется в списке самых дорогих трансферов в истории с четвертого на второе место. На первом останется Неймар, которого в 2017 году ПСЖ, также воспользовавшийся опцией о безусловном выкупе, увел у «Барселоны» за €222 млн.

Александр Петров