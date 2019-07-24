На Кубани экс-полицейского осудили за раскрытие персональных данных

Суд в Тбилисском районе Краснодарского края приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы 34-летнего старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции Егора Веселова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Как рассказали в краевой прокуратуре, в суде было установлено, что Веселов в период с февраля по ноябрь 2018 года не менее 15 раз предоставлял паспортные данные граждан неустановленному лицу. Для этого он выгружал текстовые сообщения и фотоснимки с информацией о серии, номере и дате выдачи паспорта, а также месте регистрации людей. С какой целью полицейский раскрывал конфиденциальную информацию, которая не подлежит распространению третьим лицам без согласия субъекта, не сообщается.

Помимо реального срока наказания, бывший полицейский лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Василий Хитрых