Подростковость на вырост

Американская певица Кристина Агилера выступила на «ВТБ-Арене» стадиона «Динамо» в рамках турне в поддержку альбома «Liberation». Если на танцполе свободного места было достаточно, то трибуны были заполнены, причем в зале было много отечественных певиц и певцов. На мастер-класс для вокалистов концерт действительно был похож. О прочих достоинствах и недостатках шоу — Борис Барабанов.

До сих пор Кристина Агилера приезжала в Россию только в качестве специальной гостьи музыкальных церемоний. Ее выступление всегда оставляли на сладкое, но особенности российских музыкальных церемоний таковы, что ходят на них исключительно поклонники отечественных поп-звезд, да и длятся они долго, так что «сладкого» дожидались далеко не все. Так было на «Премии "Муз-ТВ"» 2007 года и на «Российской национальной музыкальной премии» 2016-го. Говорят, бывала у нас госпожа Агилера и на частных мероприятиях. А вот с сольным шоу «для всех» приехала впервые. Произошло это в рамках тура «Х», в котором певица продвигает песни со своего последнего сольного диска «Liberation» (2018). На концерте прозвучали 4 из 15 песен альбома. Больше было только вещей из альбома «Stripped» (2012), который принес ей одну из пяти Grammy (за песню «Beautiful»).

В программе «X» Агилера действительно старается угодить всем. Действо разделено на шесть «актов», и в каждом из них она выступает в новом образе и в новом звучании. Певица предъявила свои достижения, вероятно, во всех существующих стилях — в соуле, R’n’B, хип-хопе, госпеле, роке и классической поп-песне (это была, конечно, «Lady Marmalade»). Она, кажется, и не скрывает, что ее шоу ведет родословную от сценографии Мадонны, у которой концерты тоже разделены на акты, и пока артистка переодевается, на экранах демонстрируются видеонарезки порой довольно откровенного содержания. Как и Мадонна, госпожа Агилера считает необходимым высказываться на все актуальные темы и демонстрировать солидарность с флагманами общественной повестки. В видеосюжете на тему «Glam» на экранах толпились мужчины в макияже и перьях, а часть балета певицы составляли танцовщицы plus-size. Впрочем, шарма им было не занимать.

38-летняя Кристина Агилера давно не та урбанистическая дюймовочка, какой ее помнят по клипу «Genie In A Bottle». Своих форм она не стесняется, тем более что работа в последние десять лет нечасто требовала от нее подвижности. В 2011 году она села в кресло наставника американского шоу «Голос» и провела там три сезона. В каком-то смысле она стала символом «Голоса» — не только одним из самых популярных наставников, но и артистом, чьи песни исполняют чаще других и в американской, и в других версиях шоу. В 2014 году у певицы родился второй ребенок — дочь Саммер Рейн. К активной гастрольной деятельности она вернулась в 2018 году после десятилетнего перерыва. И похоже, за эти десять лет ее представления о том, как должно выглядеть настоящее большое шоу на выезде, не изменились.

Она до сих пор уверена, что на сцену нужно не выходить, а выезжать на золотом троне, во время концерта нужно часто переодеваться, а наряды должны представлять собой усыпанные блестяшками бесформенные конструкции, в которых и двигаться-то тяжело, не то что танцевать. Она любит многофигурную подтанцовку, но при этом уверена, что где-то в тылу должен базироваться полноценный аккомпанирующий состав. Причем барабанщик должен играть оглушительно, сотрясая крышу, а гитарист должен выдавать витиеватые запилы. И все это ради поп-шлягеров разных лет, в которых изначально заложено беззаботное подростковое чувство радости жизни.

Так обычно строят свои концерты певицы, которым есть что скрывать — например, отсутствие вокальных данных, необходимых для стадионной работы. Но Кристина Агилера находится в блестящей форме и голосом способна бить бокалы. Для того чтобы оставаться в строю 20 лет, наверное, мало одного лишь поцелуя с Мадонной и Бритни Спирс, который случился на церемонии MTV Video Music Awards 2003 года и так и остался самым скандальным эпизодом в биографии Агилеры. Свою состоятельность как выдающейся вокалистки она доказывала не раз, причем в самых разных обстоятельствах. Фанатами, которым сейчас «тридцать плюс», она обзавелась благодаря MTV, но есть и существенное количество поклонников, которые полюбили ее после появления в фильме Мартина Скорсезе «Да будет свет!», где она вместе с The Rolling Stones исполняла «Live With Me».

Как мы знаем на примере Адели, при известном таланте можно провести весь концерт сидя на табуретке, и все будут счастливы. Но Кристина Агилера — плоть от плоти американского шоу-бизнеса. Она должна развлекать каждую секунду, зритель, который купил билет, должен чувствовать, что каждый цент потрачен не зря. Все это, конечно, чистый Лас-Вегас, и резиденция в казино для Агилеры — вопрос времени. А пока — уж если ехать в Европу впервые за 13 лет, то со всем табором, как положено.